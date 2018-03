El camino de Boris a la titularidad se ilumina

Boris había sido uno de los jugadores intocables, tanto para Casquero como para Ángel López, pero el ascenso de César Negredo a máximo responsable del área técnica ha condenado al catalán al banquillo. El ex del Gavá salió del once en el encuentro ante el Écija cuando no atravesaba su mejor momento y había dado síntomas de cansancio y ausencia de frescura, algo que aprovechó Gorka Santamaría para marcar dos goles que supusieron el arranque triunfal de la era Negredo, justificando las decisiones del madrileño.

Sin embargo, el ariete vasco no ha vuelto a marcar en los últimos cuatro encuentros, pero ello no ha sido suficiente para que Negredo volviera a abrirle la puerta de la titularidad al pichichi del Decano. Los condicionantes previos al duelo ante el Villanovense de esta jornada hacen presagiar que el máximo artillero del Recre volverá a enfundarse el 9 el próximo fin de semana, ya que fue el encargado de anotar el único tanto albiazul en el envite del pasado domingo ante el UCAM Murcia, a lo que hay que unir que Gorka Santamaría cometió un error infantil que le llevó a ser expulsado, por lo que no podrá ser de la partida ante el combinado extremeño.

Boris lleva nueve goles en lo que va de ejercicio, siendo el jugador del Decano que más dianas ha anotado hasta la fecha. El futbolista catalán, por el que el Recreativo realizó un importante esfuerzo económico el pasado verano, cuenta con el respaldo de la hinchada, a la que se ha ganado con su trabajo y esfuerzo.

Con toda la semana por delante parece que la espera del delantero recreativista por volver a comenzar un encuentro sobre el verde llegará a su fin, aunque la respuesta sólo la tiene César Negredo, que cuenta con otras alternativas, como alinear en punta a Natalio, ya que el ex de Almería, Castellón o Numancia no parece haberse encontrado muy cómodo ni actuando en banda ni haciéndolo como segundo delantero.