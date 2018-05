El cambio del régimen del estadio a debate

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva (PSOE) ha introducido por la vía de urgencia un punto en el Pleno de hoy para aprobar el cambio de régimen de alquiler a concesión administrativa del estadio Nuevo Colombino, dentro del acuerdo que tienen suscrito el Consistorio onubense y el Recreativo de Huelva.

El inmueble, inaugurado en 2001, es el feudo del Decano, el recinto donde disputa sus encuentros desde que se trasladara del desaparecido estadio municipal Colombino, ubicado en la barriada de Isla Chica.

Con el cambio el Recre pasaría a contar con el estadio como un activo y podría explotarlo

El club onubense es titular de un contrato de arrendamiento suscrito el 20 de diciembre de 2005 por un plazo inicial de 20 años a contar desde el 1 de enero de 2002, ampliado posteriormente en un acuerdo plenario por otros 20 años. Es decir, hasta el 30 de diciembre de 2041.

En un Pleno celebrado en el año 2003 -con Pedro Rodríguez (PP) en la Alcaldía- se acordó un convenio transaccional celebrado entre el Ayuntamiento de la capital, la empresa municipal Huelva Deporte SL y el Recreativo de Huelva como compensación del dinero que el club había aportado para la construcción del estadio.

Hay que remontarse a la temporada 1997-98, tras el ascenso a Segunda División con Joaquín Caparrós en el banquillo. Entonces el Decano debía reunir unos 2.690 millones de las antiguas pesetas (algo más de 16.167.225 euros) como capital social para constituir una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) para poder competir en la Liga de Fútbol Profesional. El Ayuntamiento vendió los terrenos del estadio de Isla Chica por 16,2 millones de euros a Odeinsa y creó la empresa instrumental Huelva Deporte para depositar la práctica totalidad del capital social que necesitaba el club para convertirse en SAD. En el acuerdo transaccional entre el Consistorio y el Recre, el primero reconoció una deuda con el club por un importe de 10,5 millones de euros, a cuenta de la construcción del Nuevo Colombino, acordando satisfacer la misma mediante la cesión de una parcela para construir la Ciudad Deportiva del Recreativo, la propiedad de cuatro locales comerciales en el estadio y el alquiler del mismo durante 20 años (luego ampliado a 40).

El contrato de arrendamiento vigente desde 2002 implicaba un desembolso por parte del club de 6 millones de euros más IVA (a razón de 302.785 euros más IVA anuales), cantidad que ya fue percibida en su totalidad por la Administración local.

En diciembre de 2008 la Junta de Gobierno Local aprobó el cambio de naturaleza jurídica del Nuevo Colombino, pasando este a considerarse un "bien de dominio público afecto al sistema general de equipamiento comunitario pasando su calificación jurídica de patrimonial a demanial", según figura en la solicitud presentada hace escasos días por el presidente del Recreativo, Manuel Zambrano, en el Ayuntamiento.

En la propuesta de la Alcaldía para el Pleno de hoy se recoge que en un Pleno celebrado el 26 de septiembre de 2012 se aprobó un expediente de concesión para transformar el contrato de arrendamiento del Nuevo Colombino por el Decano.

"La cláusula VI de dicho pliego contemplaba una garantía definitiva de 191.549 euros para responder de la totalidad de las obligaciones a que se refería el informe técnico y el referido pliego", indica Gabriel Cruz. "A pesar del tiempo transcurrido dicha garantía no se ha llegado a constituir, lo que ha motivado que la concesión no se haya formalizado".

En el escrito, la Alcaldía reconoce que el Recre es titular del contrato de arrendamiento del Nuevo Colombino y considera la petición del club de eximirle del pago de la fianza "precisamente en base de lo que se pretende es una transformación de la relación jurídica previa, cuyas condiciones fueron objeto de un acuerdo transaccional aprobado con anterioridad para poner fin a una cuestión controvertida, cual era el reconocimiento y compensación de la financiación que el club había realizado a las obras del estadio, en el que no se exigió fianza definitiva de tipo alguno".

Sobre este asunto, el portavoz del PSOE, José Fernández, explica que "en el año 2012 el Pleno aprobó un expediente de concesión, fundamentalmente porque el campo de fútbol al ser un bien patrimonial no se puede alquilar sino que tiene que concesionarse, que es la figura jurídica. Entonces la anterior Corporación inició el procedimiento y al final Pablo Comas -que entonces aún era propietario de la mayoría accionarial del Recreativo-, no firmó por las circunstancias que fueran".

"El expediente continuaba sin cerrarse y nosotros ahora, entendiendo que es importante tanto para el club como para normalizar la situación, vamos a llevar al Pleno la concesión administrativa que ya se llevó en 2012", agrega.

Según Fernández, el cambio supone ventajas para la entidad albiazul, que pasa a contar con un activo y puede hacer uso de su explotación. "Es un bien que puedes incorporar en tu contabilidad, no el alquiler. Durante más de 20 años no el suelo, pero sí el vuelo, aunque no se puede utilizar para temas de créditos o hipotecas".

"Queremos normalizar un asunto que inició el Partido Popular hace seis años", sentencia.