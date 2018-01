"Estamos buscando un mediapunta y un delantero"

El secretario técnico del Recreativo de Huelva, Manolo Toledano, fue uno de los protagonistas de la primera Tertulia Deportiva de Huelva Información en el recién estrenado 2018. El exdelantero del Decano acudió al Restaurante Ciquitrake de la capital onubense para valorar la situación actual que atraviesa el club. Tras resolver las cuatro denuncias interpuestas ante la AFE, el Recre podrá volver a fichar en un mercado invernal, una posibilidad que se había esfumado en las últimas campañas al haber tenido el Decano sus derechos federativos suspendidos. Aún con esta opción abierta, Toledano quiso afirmar que "en lo deportivo estamos tranquilos. El equipo ha demostrado que tiene potencial y hemos merecido más puntos de los que tenemos. La plantilla tiene nivel y, aunque los resultados no nos hayan acompañado como quisiéramos, confiamos plenamente en ella".

A pesar de la satisfacción con los jugadores que actualmente conforman el plantel recreativista, el secretario técnico albiazul sí que confirmó que el Decano va a tratar de reforzarse: "Estamos buscando un mediapunta y un punta, y valoraríamos un lateral izquierdo si se pusiera muy a tiro, si fuera sub-23. Si apareciera un jugador de otra posición que considerásemos que nos mejorase mucho también lo valoraríamos". Además de tener claras las posiciones a mejorar, Toledano también indicó que la comisión deportiva albiazul ya tiene fijados sus objetivos en un marcado orden de prioridad: "Los jugadores que queremos tienen equipo y hay que esperar a que se desvinculen de sus equipos, pero espero que se pueda cerrar al menos un fichaje la semana que viene". Sin nombrar a ningún jugador en concreto, el secretario técnico recreativista sí que explicó que, al restar menos de la mitad del ejercicio para llegar al final, se buscarán jugadores que hayan competido con garantías en Segunda División B: "Estamos mirando en todas las categorías, pero queremos jugadores que conozcan la categoría, y si conocen el grupo mucho mejor porque así no van a tardar en adaptarse".

Con la salida de Antonio Domínguez el Recreativo tiene una ficha libre, además de otra sub-23 que permanece sin ocupar desde el arranque de la temporada. Así, para realizar los dos fichajes deseados el Decano tendrá que buscar dar alguna salida más: "Baja va a haber alguna más, como mínimo una más". Precisamente de la salida del puntaumbrieño quiso aclarar Toledano que "el club no ha querido en ningún momento que Antonio se vaya, ha sido él quien ha pedido marcharse porque consideraba que no contaba para el míster y que no estaba teniendo minutos. Además hace dos meses que nos lo dijo. Solamente por estar jugando poco ha querido buscarse otro equipo porque también terminaba contrato el 30 de junio y no quería que estar un año sin jugar le costase quedarse sin equipo. Nosotros no veíamos mal el renovarlo, porque hay jugadores que no cuentan para un entrenador, pero que cuando llega otro sí que tienen oportunidades. Él ahora tenía ofertas y le ha gustado la del Valladolid Promesas y ha decidido irse".

También valoró Toledano la renovación de Víctor Barroso: "Hace ya tiempo que estábamos en conversaciones con él para renovarlo. En principio iba a ampliarse su contrato por un año más, pero al final ha sido por dos. Él siempre ha tenido una predisposición muy buena cuando hemos tenido las conversaciones y siempre ha mostrado su deseo de seguir aquí".

A pesar de la diferencia con la zona alta, Toledano sigue considerando que el objetivo del equipo en la segunda vuelta tiene que ser el de pelear por meterse en el abanico de equipos que luchan por la promoción de ascenso. El onubense ve "complicado" engancharse de nuevo a la disputa de una de las cuatro primeras plazas porque "nos hemos descolgado más de la cuenta", pero no duda en señalar que "la esperanza que tenemos es que si hemos ganado cuatro partidos seguidos una vez lo podemos volver a repetir. Nosotros queremos llegar al final con opciones".

Dentro de la nómina de conjuntos que luchan por disputar el play-off, Toledano considera que "Extremadura y Cartagena van a pelear por la primera plaza y a mí de los demás me gustan mucho el Murcia y el UCAM. El resto de equipos que están arriba compiten bien, solo echo en falta que estuviésemos nosotros en ese grupo de cabeza".

Sobre los polémicos arbitrajes que ha padecido el Decano en los últimos encuentros argumentó que "la categoría es la que es para todas las cosas. Nosotros somos como el Real Madrid de la categoría y los árbitros que vienen al Nuevo Colombino saben que es una plaza muy importante dentro de la Segunda B. Antes de los partidos la mayoría de ellos se hace fotos en el estadio, eso te lo dice todo. Quizás por demostrar su personalidad se lo piensan menos a la hora de tomar decisiones que nos puedan perjudicar".

Por último, Toledano analizó la situación institucional, de la que dijo que "nosotros seguimos pendientes del tema de Hacienda. Tenemos una preocupación lógica porque parece que se va a arreglar, pero no se arregla. Los trabajadores que hemos vivido la situación de los últimos años, inconscientemente, tenemos cierto nerviosismo. El Ayuntamiento ha hecho cosas que no se han hecho nunca en ningún sitio y por eso es más difícil resolver la situación, aunque se está trabajando para solucionarlo y esperemos que lo pueda hacer lo antes posible por el bien de todos".