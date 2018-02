"Ha sido una buena primera parte"

El estreno en el banquillo de César Negredo estaba preconfigurado como un punto y aparte, pero el fútbol tiene cambios de guión que a veces son impredecibles. El madrileño tuvo un debut casi soñado, que se encargó de empañar el exrecreativista Juan Delgado, por eso una vez acabado el choque indicó que "he disfrutado cuando hemos acabado. Lo he pasado mal. El equipo no ha empezado mal, pero con el gol se venían los fantasmas de otros partidos. Después de terminar y haber analizado todo creo que ha sido un buen partido, sobre todo en la primera parte".

Continuó explicando el técnico del Decano que "la primera parte creo que la hemos tenido controlada, en la segunda con las cosas raras que han pasado, como los cambios por lesión; y con lo que nos ha pasado en otros partidos ha habido un poco de incertidumbre". También dio la justificación necesaria Negredo a la revolución que sufrió el once del Recreativo con respecto a la era Ángel López: "Me he fijado en la semana de trabajo, quería encajar a Toni porque pensaba que necesitábamos algo más de posesión de balón y me he decidido por Gorka porque lo conozco y le ha tocado participar y ha hecho un buen partido. No quiere decir que Boris no lo hubiera hecho porque los síntomas hacen pensar que todo el que hubiera jugado hubiera estado bien".

No solo de sistema cambió el Decano, también asumió mas responsabilidad con el balón en la búsqueda de un juego asociativo, siempre que la presión del rival lo permitiese, tal y como señaló el preparador albiazul: "La premisa era que había que jugar el primer balón en largo, pero que si había que jugar algo más se podía jugar. Metiendo más toque, el equipo puede tener el balón, pero también hay que apretar alto y ser agresivos porque nuestros jugadores la calidad la tienen".

Negredo habló de lo que le espera al Decano tras el triunfo: "Igual la semana que viene hay tres cambios o cinco o ninguno...", al tiempo que habló de su situación. El madrileño espetó que no sabía si el triunfo le daba alguna opción de permanecer como primer entrenador y se limitó a afirmar que "a mí lo que me toca es preparar el entrenamiento de mañana -por hoy- y estoy encantado de ello. El resto son cosas que no tengo que resolver yo, si hay dudas es bueno para mí, pero yo solo pienso en el entreno".

Explicó también la sustitución de Iván Malón del que dijo que "creo que se le ha subido el gemelo, quería forzar la quinta amarilla, pero le he dicho que no, que tenemos que estar todos disponibles y que no podía hacerlo sin saber lo que tenía". Por último, Negredo agradeció que los jugadores tras el partido afirmaran que les gustaría que el nombramiento del madrileño como primer técnico fuese definitivo: "Si los chicos dicen eso lo agradezco, pero me limito a intentar ser justo y a entrenar con ellos y si me toca tomar alguna decisión lo haré".