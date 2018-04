El beneficio de jugar con 12

Depende del cristal con el que se mire la encrucijada por la que atraviesa el Recre tiene un color u otro. Al Decano le restan seis finales para despedirse de una temporada que no quedará en el recuerdo, pero que mantendrá la tensión hasta el final, y hay quien pueda pensar que es mejor mantener la emoción hasta el último aliento que caminar en el limbo durante los últimos partidos.

César Negredo sigue convencido de que el Decano terminará alcanzado un objetivo que se antoja fundamental para que el club pueda caminar hacia la normalidad más absoluta, la que limita todo a si se gana o se pierde. El técnico del Recre compareció ante los medios en la previa del duelo ante el Córdoba B, un partido que considerado como "muy importante" y que viene encuadrado en "una semana atípica porque jugamos el sábado, entrenamos el domingo, descansamos el lunes y llevamos toda la semana entrenando". A pesar de ello, de que los días hacia el partido han ido pasando con cierta lentitud que ha parecido alargar una agonía irremediable en el tránsito hacia la próxima victoria, el vallecano afirma que "estamos concienciados de la importancia del partido, pero sí que hemos querido dar un punto de normalidad de la semana. A partir del último entreno vamos a estar mucho más centrados en lo que nos jugamos. El trabajo de la semana ha sido bueno y esperemos que el resultado sea el que todos buscamos. Esa incertidumbre de la gente esperemos eliminarla dándoles una alegría y ganan do el partido".

El preparador albiazul avisa de que el rival "tiene muy buenas individualidades"

El Córdoba B, que ha sufrido una metamorfosis similar a la de su primer equipo, llega a Huelva en una trayectoria ascendente. De ahí que el madrileño espere "un partido competido. De medio campo para arriba es un equipo con buenas individualidades, que son rápidos. Nosotros tendremos que jugar con nuestras bazas. Son un equipo que si le dejas sacan el balón desde atrás, vamos a intentar que eso no suceda y con nuestras virtudes vamos a intentar meterlos en campo rival, ser competitivos, ser agresivos, no dejarlos hacer su fútbol... Sabemos que si nosotros estamos bien con balón ellos en la parte de atrás sufren. No va a ser un partido fácil, ni para ellos ni para nosotros. Va a ver fases en el partido y tenemos que saber vivir en esas fases". Lo que sí quiso dejar claro el preparador albiazul es que "tenemos que hacerles ver que, con lo que nos estamos jugando, los tres puntos se tienen que quedar en casa". El míster recreativista tildó el encuentro de "una final", añadiendo que "por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea ganar", aunque quiso dejar claro que "si ganamos nos seguirán quedando otras cinco finales".

Después de haber llamado la atención públicamente a su plantilla por el nivel competitivo ofertado ante el Villanovense en el último encuentro en casa, César Negredo quiso matizar que "las palabras que dije eran en tono motivador y positivo. A partir de que el equipo esté concienciado de cómo hay que competir en la categoría, tenemos calidad y tenemos otros recursos para sacar los partidos. Eso había que llevarlo al tope. Lo que se malinterpretó es que parece que dije que había gente que no competía. Lo que dije es que hay gente que por mucho que se les exija nunca van a llegar al nivel de competitividad de otro, pero es que eso va en cada persona. Yo lo que quiero es sacar el máximo a cada uno porque cuando uno da el máximo no se le puede reclamar nada".

Por último, y cuestionado por la buena entrada que se espera para el encuentro de mañana, aseveró que "nos tiene que influir en que estamos en el Nuevo Colombino y la gente que va a venir quiere que saquemos el partido. Lo tomamos como una cosa positiva. Los que quieran venir estamos seguros de que quieren ver ganar a su equipo y eso es algo que nos tiene que llevar en volandas hacia un buen resultado".