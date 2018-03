Gladiadores albiazules (0-1)

Un primer vistazo a Santo Domingo fue suficiente para prever el partido. Un terreno de juego bastante irregular, lluvia y viento se aliaron para plantear un duelo de músculo, brega y entrega. Uno de esos partidos tan habituales en esta categoría que exigen un sobreesfuerzo físico. Negredo lo esperaba. No le sorprendió. Ya había planificado un escenario complicado. Estaba avisado desde la misma previa del encuentro. Respondió con el centro del campo más duro posible. Un medio con Jonathan Vila, Traoré y Ale Zambrano significaba intensidad, lucha y trinchera. Si El Ejido pretendía un partido de ida y vuelta para sentirse cómodo en su verticalidad se dio de bruces con un muro albiazul.

Ante la dificultad para crear el partido estuvo definido desde su inicio. Quien cometiese un error estaba sentenciado. El planteamiento fue tan evidente como su saldo. Con el Recre metido en el partido, apretando por cada balón y ahogando a su rival en cuanto tuviese su ocasión le haría daño a su oponente. Lo dijo Negredo el viernes: "Si igualamos en intensidad, ganaremos porque somos mejores". Definió 72 horas antes el partido. Fue así. Sin más.

Una genialidad de Lazo a los 20 minutos dio la razón al técnico albiazul. Con un Recre tan agresivo como su rival, la calidad de sus atacantes desequilibró la contienda. El gaditano se marcó un golazo con un magistral golpeo desde la derecha. Suficiente. Como tantas otras veces, en esta categoría el primer punto lo da el sudor y los otros dos nacen de la calidad. Quien no muerda no tiene sitio. Lástima que en tantas otras jornadas no siempre se hubiese tenido el mismo carácter.

Con el gol no se achicó el Recre. El control del centro del campo del Decano le permitió dominar el partido con cierta comodidad. La presión del medio imposibilitó las transiciones locales. Alberto González se desesperó en la banda viendo como su equipo se ahogaba en la telaraña tejida por Negredo. Los albiazules mantuvieron su propuesta a la espera de una aparición de sus atacantes para sentenciar. El Ejido mientras quiso responder sin encontrar cómo meterle mano a su oponente. La tuvo Gorka en el 40 en una buena contra que se le fue desviada.

El balón parado se convirtió entonces en el principal aliado celeste. Gracias a él creció en el tramo final de la primera parte. El Ejido apretó para sufrimiento albiazul. Marc Martínez salvó al Recre con una buena poco antes del descanso. Después de 45 minutos impecables no iba a permitir el Decano que su rival le diese un susto.

El partido pudo terminar casi en la misma acción de la reanudación. Lazo tuvo el 2-0. No sentenció el Decano, lo que le obligó a pelar 45 minutos ante un oponente cada vez más roto, más abierto y con menos rigor defensivo que buscaba el empate a base de pelotazos. Mientras los ataques fueron frontales no hubo grandes dificultades albiazules para contener a su oponente. Diferente fue cuando El Ejido quiso meterse por las bandas. La intensidad del choque dejó su huella con tarjetas en hombres como Traoré o Vila que condicionaban mucho el sistema defensivo albiazul. Fue la zona donde se fraguó la victoria.

Alberto González se la jugó a media hora del final. Desmanteló su defensa para meter efectivos arriba. La respuesta de Negredo fue valiente. Metió un delantero más para aprovechar los espacios que iba a encontrar arriba. Retiró a Traoré, condicionado por una amarilla, y retrasó al doble pivote a Ale Zambrano. Gran partido del onubense tanto arriba en la presión como en la fase final. En un choque de músculo su capacidad de sacrificio fue fundamental.

Se preparó el Decano para el desesperado último arreón local. Los movimientos desajustaron más al CD El Ejido que ya no volvió a atacar con demasiado sentido. La entrada de Boris e Iván Agudo para aprovechar el desequilibrio tampoco funcionaron. La expulsión de Javilillo fue mucho más determinante. No hubo más partido pese a la loca acción final de Carralero.

FICHA TÉCNICA:

CD Ejido: Cristian, Emilio Cubo (Gabri 51’), Javi Hernández (Carralero 64’), Mango, Jean Calve, Lolo González, Alfonso, Rodri (Javilillo 51’), Pino, Chechu y Velasco.

Recreativo: Marc, Mario, Casado, Diego Jiménez, Nacho, Jonathan Vila, Ale Zambrano, Traoré (Boris 66’), Gorka (Sergio González 86'), Natalio (Iván Agudo 72')y Lazo.

Árbitro: Chavet García (andaluz). Mostró amarilla a Nacho Monsalve (34’), Traoré (51’), Natalio (55’), Jonathan Vila (57’), Ale Zambrano (90'), por el Recreativo. Amonestó al técnico onubense César Negredo y a un miembro del banquillo ejidense; y a Gabri (76’), por el CD El Ejido. Expulsó con roja directa a Javilillo (79’).

Gol: 0-1 Lazo (19’)

Incidencias: Encuentro disputado en el Municipal de Santo Domingo ante un millar de espectadores con presencia de seguidores albiazules en la grada. Terreno de juego en malas condiciones por la lluvia y el viento.