Una auténtica final por la vida

Es una final, con todas las letras. Después quedarán cinco encuentros más para resolver el futuro deportivo albiazul, pero ningún partido será tan determinante como el que hoy enfrentan al Decano con el Córdoba B a partir de las 12:00 en el Nuevo Colombino. El Recre se la juega en su campo y con su gente. Se mide al rival que actualmente marca la línea roja de la promoción de permanencia, un oponente al que iguala en puntos y al que le tiene el goalaverage ganado. Imponerse en la matinal le valdría para abrir un colchón de tres puntos más el tanteo particular, lo que a falta de cinco jornadas para el final es una renta considerable en cuanto que da dos partidos de margen a los albiazules mientras los cordobesistas ya no podrían fallar más. Además, los puntos en juego delimitarán las necesidades reales de cara a la permanencia. Si cae hoy la permanencia será mucho más cara, mientras que si vence se asegurará no necesitar más de cuatro o cinco puntos. Varios enfrentamientos directos más en la jornada pueden despejar mucho el horizonte para todos los equipos implicados en la pelea por la salvación. A estas alturas los equipos juegan sus partidos, pero sin perder de vista lo que sucede en otros campos de la categoría.

Como buena final, la entidad ha apelado a su principal activo, que es la afición. Desde el pasado miércoles todos los socios tienen la posibilidad de canjear entradas por un kilo de alimentos sin límite de cantidad a beneficio del Banco de Alimentos, además tanto la ONG como la Federación de Peñas repartieron en diferentes puntos de entrega en la capital y la provincia tanto a abonados como a no abonados. No habrá lleno, pero sí un gran ambiente. Contar con unos 12.000 espectadores en un partido de Segunda B para un equipo que pelea por no descender es una locura sólo al alcance de la afición recreativista.

Para la cit,a Negredo cuenta con una duda fundamental en su once y numerosas bajas. El choque con el Mérida del domingo pasado desmanteló su centro del campo. El madrileño se quedó sin Rafa de Vicente ni Jonathan Vila, ya que ambos fueron sancionados. Además, Ale Zambrano terminó con unas molestias que no han remitido durante la semana. El canterano está en el aire, aunque la ausencia de Misffut con el filial ayer hace pensar que las opciones de que forme de inicio no son demasiadas. En cualquier caso, la falta de efectivos habría hecho que el capitán del Atlético Onubense tuviese posibilidades de entrar en la convocatoria tanto con la lesión de Ale Zambrano como sin ella. Pero la gran sorpresa estará en la convocatoria. Negredo cuenta con el juvenil Fernando, según pudo confirmar Huelva Información. El técnico albiazul confía en la cantera recreativista y no le tiembla el pulso. Ya en su anterior etapa como asistente y ahora como primer entrenador, no pierde detalle de las categorías inferiores. Conocedor de los escalafones albiazules, contará con el goleador del juvenil como recambio para el encuentro contra el Córdoba B. Una apuesta por la base y un mensaje claro tanto para los futbolistas del primer equipo como para los canteranos. El sitio será para quien se lo merezca. También es duda Nacho Monsalve, aunque la ausencia del defensor es menos trascendente por la cantidad de efectivos disponibles en la zaga.

Con el centro del campo en cuadro, el técnico se decantará con casi toda seguridad por jugar con dos delanteros por primera vez desde que es el titular del banquillo albiazul. Recupera a Gorka Santamaría después de su sanción por la expulsión en Murcia. El vasco formará pareja con Boris Garrós. Menos determinante que en el centro del campo, pero en ataque también tiene la ausencia de Natalio el preparador. El movimiento en el centro si finalmente no está Zambrano y el cambio en ataque son las grandes variantes albiazules. El resto del campo tendrá pocos cambios, con Marc Martínez en la portería, una línea de cuatro estable atrás con Malón, Sergio, Diego y Casado, con Traoré en el centro y con Lazo y Núñez en las bandas.