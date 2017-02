"El apoyo de la afición nos mantiene con vida"

El entrenador del Recreativo, Juan Manuel Pavón, apareció en la sala de prensa del Nuevo Colombino por vez primera tras un encuentro de la presente temporada en campo propio. El míster albiazul analizó el choque, del que comentó que fue "muy táctico, con pocas oportunidades hasta la mitad del segundo tiempo y lo ha ganado el que más necesidad tenía". No dudó el preparador en afirmar que "el equipo da la cara siempre y no tenemos ninguna pega, se mire el partido que se mire, tanto en directo como en el análisis posterior, durante el desarrollo de los partidos siempre se compite. Había cosas que mejorar, como la ansiedad, la responsabilidad, sobre todo en nuestro campo... Y hoy la necesidad sólo ha aparecido en los últimos minutos". Ahondó en su discurso añadiendo que "estas son las situaciones en las que tenemos que mejorar, ya no sólo a nivel defensivo, sino teniendo el balón. En los últimos minutos no hemos sabido rentabilizar la superioridad numérica, buscar el juego por banda y tener más posesión de balón. Hemos querido tener más rapidez, provocando pérdidas que han sido contras para ellos y nosotros con un jugador más". Y continuó destacando la importancia de la hinchada recreativista en esos momentos: "La afición se ha venido hoy -por ayer- arriba, los jugadores han apretado los nudillos y se han superado cada uno a sí mismo para buscar lo que todos queremos, que es la victoria".

El entrenador onubense valoró la victoria como "más de tres puntos, primero por el rival al que te enfrentas, que va a pelear por jugar la liguilla de ascenso y está muy bien trabajado; luego, por darle la victoria a la afición, a la que siempre le decimos que tiene que estar ahí y llega un momento en el que se puede cansar, también nosotros tenemos que darle a la afición y hoy -por ayer- le hemos dado con entrega, con sacrificio, con sufrimiento... Pero le hemos dado tres puntos y le hemos dicho que con su apoyo estamos vivos y que aquí en casa está la salvación".

De la actuación de Iván Aguilar, al que el Nuevo Colombino despidió ovacionado dijo que "venía de una racha que no hacía gol, sí que hacía un buen trabajo y se creaba ocasiones, a veces incluso él sólo, pero no estaba afortunado y ahora con pocas ocasiones ha conseguido marcar. Para nosotros es una satisfacción tener a este Iván, ya no sólo en su trabajo, sino en que esté a gusto moralmente porque haga goles porque el delantero vive del gol".

Para finalizar, y cuestionado por la ausencia de Waldo en la convocatoria, Pavón espetó que "es un futbolista que tiene una proyección, pero tiene que mejorar, aunque tiene condiciones para llegar a la Liga de Fútbol Profesional. Para nosotros es un jugador importante, pero también hay otros jugadores. Este cuerpo técnico antes de hacer las alineaciones y convocatorias tiene en cuenta el estado de cada jugador en cada momento. No es que Waldo esté mal, pero hay otros jugadores que están en un buen momento, como por ejemplo Antonio Domínguez, que había marcado en las tres últimas jornadas y ha vuelto a hacer un buen partido; Ernesto también, lo demostró en Extremadura... Podría nombrar otro tipo de jugadores. No estamos descontentos con Waldo, pero tiene que apretar y tendrá sus oportunidades como la tiene el resto de jugadores".