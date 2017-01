Con el año 2017 vuelve la alegría

Apenas lleva dos jornadas disputadas en 2017 y parece que en el Decano han vuelto la risa y la alegría. Un empate y una victoria, la primera de la temporada lejos de Huelva, han sido suficientes para despejar algunos nubarrones que se cernían deportivamente sobre la entidad recreativista. Dos resultados que además llegan marcados por los nombres propios de jugadores que en 2016 prácticamente pasaron desapercibidos y que han asumido un peso incuestionable en este mes de enero.

Si hay dos jugadores que fundamentalmente acaparan la nueva realidad deportiva son Antonio Domínguez y Manu Ramírez. Ambos fueron titulares contra el Marbella y repitieron en el Nuevo La Victoria. La presencia de ambos en 2016 fue poco menos que testimonial. En cambio se presentó la oportunidad en el regreso de las vacaciones y la aprovecharon. Decidió Pavón dar su sitio a hombres de la casa ante la difícil tesitura en la que se encontraba el club y la respuesta no pudo ser más positiva.

Antonio Domínguez se ha reivindicado con goles de la mejor forma posible. El puntaumbrieño lo pasó mal con Ceballos y la llegada de Pavón le abrió una pequeña puerta que no terminó de abrirse hasta su explosión en este 2017. Marcó al Marbella y volvió a ver puerta contra el Real Jaén. En las dos jornadas disputadas desde Navidad ya iguala en acierto rematador a Iván Aguilar, por ejemplo, y lidera junto al malagueño y a Miguelito la tabla de goleadores recreativistas.

El centrocampista Manu Ramírez disputó 51 minutos en toda la primera vuelta. Jugó curiosamente ante los mismos rivales, pero entonces lo hizo como suplente y en esa ocasión salió de inicio para acumular ya 142 minutos. Ha aprovechado la ausencia del traspasado Dani Molina y la lesión de Rafa de Vicente para demostrar que es una opción válida para el centro del campo.

El siguiente reto de Juan Manuel Pavón es recuperar el protagonismo de dos jugadores con mucho fútbol en sus botas como Waldo y Fran Machado. Ninguno de los dos jugó contra el Marbella, pero ambos tuvieron minutos en Jaén y fueron importantes. El primero para poner calidad a la primera parte y el segundo para devolver verticalidad al equipo en la segunda cuando hizo falta una última revolución para liquidar el partido.

El otro lado de la moneda lo representan jugadores que no entran en los planes de Pavón. El caso más llamativo es el de Rubén Mesa, a quien ni siquiera la ausencia de Iván Aguilar le ha permitido estrenarse en lo que va de año. El delantero centro no goza de la confianza del técnico albiazul. Diego Altamirano fue titular en los dos últimos partidos antes de las vacaciones, pero no logró ganarse la continuidad necesaria y perdió el sitio en las últimas jornadas. Mantiene su posición como relevo en las segundas partes, aunque la recuperación de jugadores como Waldo o Fran Machado le encarece su presencia en las rotaciones ofensivas del equipo.