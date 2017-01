Del año más duro a la semana más ilusionante de su carrera

Vive su semana más feliz después de dejar atrás su año más duro. De Estrella de la Ilusión de la cabalgata de Reyes a internacional absoluta con España. Sara Serrat pudo brindar en La Tertulia de Huelva Información por un 2017 que comienza de la mejor forma.

La cancerbera del Fundación Cajasol Sporting se sinceró. Contó lo duro que fue un 2016 en el que "varias veces pensé que no volvería a jugar o en arrojar la toalla porque de los tres meses que me dijeron al principio, la lesión se fue hasta casi un año entero sin jugar". La llamada de la selección "me sorprendió tanto que cuando me lo dijeron se me saltaron las lágrimas".

La lesión le produjo "un enorme vacío porque llevaba seis años jugándolo todo y casi sin parar y de pronto me sobraban horas en el día". Aún tiene secuelas tanto físicas como mentales. Serrat reconoció en La Tertulia de Huelva Información que incluso en el último partido, "en una jugada cuando estaba en el aire se me vino de nuevo a la cabeza la caída de la lesión".

La jugadora del Fundación Cajasol Sporting aprovechó la presencia de Carlos Hita para lanzarle una petición. "Me gustaría jugar algún partido en el Nuevo Colombino. No todos porque hay rivales con los que nos interesa jugar en La Orden, pero hay otros que nos vendría muy bien". Hita recibió con agrado la petición. Reconoció que "se ha contemplado en el consejo de administración y tenemos la voluntad de ayudar en lo que haga falta". Por ello, "seguro que algún partido se jugará en el Nuevo Colombino". Además, en su etapa en Córdoba "participé en la organización de un partido de la selección femenina que fue el primer compromiso internacional del Arcángel y lo disfruté mucho".

De la experiencia del 5 de enero destaca "el sentimiento que ves en la personas y lo emotivo que es visitar a los ancianos o los hospitales", para añadir que "desde ahora me solidarizo con todos los Reyes y ya no vuelvo a pedirles que me tiren caramelos, porque cuando estás arriba acabas agotada y sin saber a dónde mirar".