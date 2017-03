El agradecimiento eterno de un grande

Las mil y una historias de Núñez dieron para varias tertulias completas. Como buen futbolero y recreativista Pepe Fernández disfrutó con las anécdotas del madrileño, sus peripecias por el mundo del fútbol y no dudó en preguntarle por sus andanzas. Y "como un aficionado más" no dudó en pedir la renovación del recreativista porque "se lo ha ganado".

Fernández se mostró impresionando "por el rendimiento a tu edad", para recordar que "en mi tiempo jugué hasta el Liga Nacional Juvenil del Recre y recuerdo que siempre había compañeros que eran portentos físicos naturales como Rúa". El concejal que alternaba el central con el lateral zurdo bromeó con sus inicios futbolísticos y su actual ocupación, donde "intento dar las patadas justas".

Tras un largo camino por el Madrid, el Liverpool, Chipre, el Celta o el Deportivo, Núñez encontró su sitio en Huelva, donde "me he sentido más a gusto que en ningún otro lado". Destila agradecimiento en sus palabras. "Cuando llegué ya miraba mi carrera año a año y no pensaba que este club fuese tan importante en mi vida". Jugar en el Decano "ha sido para mí la recompensa al trabajo de muchos años, porque es difícil que te valoren tanto como lo siento en Huelva". Tanto es así que "en casa de mis padres hay colgada una camiseta regalada por Zidane, la de la final de la Champions y la del partido 100 con el Recre".

Con 38 años sabe que el final de su carrera está cerca. No se planteará su futuro "hasta el final de la temporada. Mantengo la ilusión y las ganas intactas y si quiere contar conmigo no habrá problemas". El Recre será "mi último club", aunque ya tiene equipo cuando ponga fin a su carrera. Núñez se definió como "competitivo por naturaleza". Tanto es así que "necesito competir para vivir, no puedo dejar de hacerlo y cuando se acabe mi carrera aquí jugaré en el Guannais que es el equipo de fútbol 7 de mis hermanos y mis amigos del colegio, porque si no estoy competiendo por algo me muero", broméo. Antes de ese último paso "me gustaría vivir un año diferente en Huelva, porque llevo tres de penurias que me han parecido diez por lo duros que han sido". El último sueño de Núñez como futbolista es "poder ascender con el Recre". Para ello, "estoy convencido que si la temporada que viene se planifica todo con normalidad y tiempo podremos pelear por estar arriba". Pepe Fernández conoce la Segunda B, la vivió durante una década en los 90. Con el recreativismo "en el ADN", el concejal se mostró de acuerdo con las palabras de Núñez y anticipó que "esta vez no tardaremos tanto en volver a Segunda".