La afición gana su partido desde la grada

La afición lo es todo. Sin ella el Recre no estaría hoy vivo y sin ella no tendría tres puntos en su casillero. Marca su vida y su día a día. Las finales son especiales tanto en el césped como en la grada. En Huelva el recreativismo comprende su papel. Ante el San Fernando la afición demostró su inteligencia. Acudió en cantidad, porque lejos del lleno los 10.000 o más que acudieron ofrecieron una imagen de otra categoría, pero sobre todo lo hizo con calidad. A veces es tan importante ver un campo lleno como la implicación de los que van. Todo el que lo hizo asumió su papel.

La agrada apretó, fue generosa con el esfuerzo de su equipo y en ningún momento dejó de animar. Para cualquier futbolista es un regalo jugar como local en un estadio así. Incluso en los momentos de dudas e incertidumbre alentó a sus jugadores. No es tiempo de reproches sino de ayudar. Tiempo habrá cuando acabe la temporada de pasar examen. Mientras la permanencia esté abierta las energías están enfocadas al bien común.

El recreativismo anima durante todo el choque, incluso en los momentos más duros

Curiosamente a la salida del equipo la imagen del Nuevo Colombino no era demasiado alentadora. Algunos problemas en las puertas con los tornos ralentizó el acceso de los seguidores. Hubo largas colas de aficionados que entraron en los primeros compases del choque. Si Lazo o Boris marcan la que tuvieron a los tres minutos igual alguno se lo hubiese perdido. Cinco minutos después de comenzar el partido parecía otro el estadio.

El Recre le ganó al San Fernando porque su jugador número doce fue más fuerte que el del rival. Más que once contra once fueron doce contra doce los que se midieron en el Nuevo Colombino. Poca culpa tuvo el rival, que simplemente se benefició como lo hubiese hecho cualquier otro de un mal arbitraje. No hay quien pueda con esta hinchada.

Y tras la final, nueva final. Muchos aficionados salieron del estadio haciendo planes para el desplazamiento a Granada. Allí donde debe quedar resuelta la temporada estará el recreativismo.