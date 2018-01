La afición ficha a Segura

El principal activo del Recre da sus frutos. No es el primero que lo confiesa. Toni Segura está en Huelva por la afición del Decano. El canario, que ayer fue presentado como jugador del Recre de forma oficial, reconoció que cuando surgió la posibilidad de fichar por el conjunto onubense "vi varios vídeos de la afición del Recre fuera de casa y también en el estadio y no tuve ninguna duda en venir", reconoció el jugador cedido por el Real Madrid. En Huelva además se reencontrará con Lazo, con quien "coincidí en el Real Madrid y también me habló muy bien".

Después de una semana en Huelva tiene "muchas ganas de jugar". Llega a Huelva "para ayudar al equipo a cumplir el objetivo de entrar en la promoción de ascenso, que es el reto principal que tiene este club".

El club trabaja a contrarreloj para intentar que pueda debutar mañana en Sevilla

Para ello aportará su capacidad en la zona de enganche del campo. Toni Segura espera sumar en el Recre como "jugador de ataque, me desenvuelvo en la media punta, me gusta asociarme con los compañeros para dar el último pase". Prefiere moverse por dentro, aunque no descarta la banda porque "me adaptaría a lo que el entrenador me pidiese. No tengo problemas por jugar donde el técnico decida". Su debut está en el aire ya que desde la jornada de ayer el club trata de resolver su inscripción.

El técnico Ángel López se mostró encantado con su contratación. "Me gustaría contar con él en Sevilla si es posible. Es un fichaje sobre el que tenemos muchas expectativas puestas y toda la esperanza", señaló. Destacó igualmente que "su acoplamiento al equipo y al entorno ha sido muy bueno. Ha sido uno más".