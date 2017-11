Una afición que agota entradas y calificativos

A las puertas del masivo desplazamiento albiazul a San Fernando pocos se sorprenden ya de la respuesta de la afición recreativista. José Antonio Cabrera, presidente de las peñas albiazules, y Manolo Santana, director deportivo del San Roque de Lepe, debatieron sobre la actualidad albiazul y aurinegra en La Tertulia Deportiva de Huelva Información.

José Antonio Cabrera, como presidente de la Federación de Peñas, insiste una vez más en que "sin su afición este club ya habría desaparecido. Tenemos una afición de Primera en Segunda B". Santana califica como "algo de locos que en dos horas se agoten 500 entradas en el mes de noviembre". El director deportivo del San Roque de Lepe añade al mensaje de Cabrera: "El impacto social que tiene el Recre en Huelva es superior al de cualquier otro equipo de España. Sin su arraigo y el peso de su decanato posiblemente las autoridades no hubiesen dado el paso al frente". Este carácter singular "une a la gente al club y legitima a los políticos a intervenir". El San Roque no es ajeno a los problemas económicos e institucionales. El conjunto aurinegro vive su particular proceso de "subsistencia después de una etapa muy complicada".

El Bahía Sur de San Fernando será un pequeño Colombino. Con las entradas agotadas en Huelva, Cabrera recuerda a los aficionados que "allí en las taquillas pueden comprar todas las entradas de quieran. No hay que quedarse en Huelva por ese motivo porque hay entradas de sobra a 10 euros". El presidente de las peñas invita a "darse un paseo y disfrutar de Cádiz y San Fernando porque el partido lo tiene todo. Va a acompañar el clima, habrá un ambientazo, el Recre está en un gran momento de forma, su rival es el máximo goleador y nuestro entrenador puede batir un récord que tiene 50 años... Hay que ir". El dirigente de las peñas espera ver "a mil recreativistas en las gradas en San Fernando". Santana confía en que el Recre "sea mayoría en Bahía Sur y eso cuando juegas fuera de casa te hace volar a ti y deja tocado al rival que se ve superado en su propia casa".

La resurrección de la recremanía responde, según Santana, a que "después de haber visto al equipo al borde de la muerte todos hemos tomado mayor conciencia".

En el reparto de elogios a la afición los dos contertulios coinciden en una mención especial a la grada de animación. Para el presidente de las peñas "es de matrícula de honor el apoyo del Frente Onuba y los demás colectivos". Santana lo considera "un lujo que nadie tiene en esta categoría y ya quisieran muchos de divisiones superiores". El director deportivo del San Roque invita a "aprovechar la ola positiva para dar un salto".

En este sentido, Santana augura que "tanto el Recre como el San Roque van a jugar la promoción de ascenso. Veo a los dos entre los cuatro primeros en el mes de mayo". Cabrera comparte su vaticinio aunque pide "calma y con el partido a partido como lema de todos". Para ello es clave el papel de Ángel López en la resurrección del equipo. El sanroquista considera que el acierto del madrileño fue "dar tres matices claros al equipo para hacerlo mucho más práctico y con menos riesgos. Ahora el Recre saca mucho más partido a la segunda jugada siendo más intenso mientras Casquero se empeñó en cosas que este Recre no podía hacer". Cabrera ve este Decano "con las líneas más juntas, con mayor presión y una garra brutal que le permite robar mucho más cerca del área contraria así que nuestros atacantes tienen que hacer muchos menos metros".

El debate sobre la plantilla se centró entonces en un hombre "fundamental" para Cabrera como "Antonio Núñez". El presidente de la Federación de Peñas del Recreativo lanzó en La Tertulia Deportiva de Huelva Información un deseo: "Se merece ser Rey Mago en la cabalgata de este año en Huelva". El madrileño "es un ejemplo para todos sobre el terreno de juego donde no parece un jugador de 38 años, sino uno de 20 que se tiene que ganar el contrato y eso al grupo le hace implicarse más".