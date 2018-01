"El acuerdo con Hacienda es nuestro ascenso"

El deporte de Huelva vive en una constante lucha por seguir adelante, una supervivencia que comparte desde el Decano como referencia provincial a clubes locales como el Telwi San Juan. La actualidad del Recre vuelve a un doble escenario en el que convive su realidad institucional con la deportiva. El presidente de la Federación de Peñas del Recreativo, José Antonio Cabrera, acudió a La Tertulia Deportiva de Huelva Información junto a la entrenadora del Telwi San Juan, Celes Vizcaíno. Los dos compartieron sus inquietudes y preocupaciones junto a la redacción de Deportes de este diario en el restaurante Ciquitrake.

Cabrera se siente "a veces como en el día de la marmota porque sabes desde que te levantas todo lo que te va a tocar vivir y oír sobre el Recre". Lamenta el presidente de las peñas que "llevamos demasiado tiempo metidos en una espiral de la estamos tardando mucho en salir". El dirigente del colectivo comprende que pueda existir incertidumbre en el entorno albiazul porque "llevamos un año esperando que se encuentre la solución con Hacienda, lo entendemos, y por eso es normal que haya nerviosismo". No obstante, recuerda que "no podemos olvidar de dónde venimos y el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento". Considera que el alcalde de Huelva "ha sido muy valiente en el tema del Recre. Quizá le podemos reprochar que esté tardando más de lo esperado, pero no que no haya dado el paso porque pienso que hay que quitarse el sombrero con él". Asume que la solución al bloqueo financiero del club "sigue anclado en la fórmula jurídica, que es lo que nos tiene paralizados. Todos sabemos que el Ayuntamiento está trabajando para lograrlo, aunque no quita que el retraso genere incertidumbre en los aficionados".

El presidente de las peñas valoró como "muy merecida" la medalla de Huelva a Manolo Zambrano. Un reconocimiento que "viene a premiar su trayectoria y también su labor al frente del consejo de administración del Recre". La directiva albiazul "hay que elogiarlo. Me duele mucho cuando la gente critica al consejo con las dificultades que tiene para todo día a día. Son unos valientes que se la están jugando por todos nosotros y que tiene las manos atadas por la situación en la que está el club, que no le permite hacer nada".

Cabrera está "tranquilo a nivel deportivo". Si mayor preocupación es "que el club tenga por fin certidumbre que los único que nos falta. En cuanto el club tenga certidumbre todo lo demás llegará más pronto que tarde". De ahí que considere que "nuestro ascenso este año debe ser el acuerdo con Hacienda". Esto no quita que "deportivamente tengamos que luchar hasta el final y mantener la esperanza viva". En este sentido defiende que el Recre acuda al mercado "porque quedan muchas jornadas por delante, hay puntos de sobra en juego". Hay que mejorar la plantilla "en respuesta a los 10.000 que dieron el paso en verano, a los que tenemos que dar el mensaje de seguir peleando hasta el final mientras haya opciones". Reclama por lo tanto "un delantero y un futbolista que sea capaz de mover al equipo en el centro del campo con el último pase".

El Telwi San Juan escapa a los problemas económicos que golpean a muchos clubes de la provincia. No obstante, su entrenadora lamenta la dificultad que tiene "el deporte en general por la falta de medios" y el femenino en particular. En baloncesto "hemos pasado de celebrar una Copa de la Reina a estar en la tercera categoría y al Fundación Cajasol Sporting lo vemos sufrir cada año". El deporte de Huelva "lo pasa mal en todas las modalidades porque nos encontramos muchas veces que no tenemos sitio. Una ciudad de 150.000 habitantes tiene poco más de tres pabellones. No es un problema actual sino una carencia histórica". Cabrera comparte que "faltan medios y más en el deporte femenino que es quien nos está dando las mayores alegrías con Carolina Marín, Marta Garrido, Laura García-Caro o Cinta García además del Sporting".