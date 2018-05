El abogado de Pablo Comas renuncia a la defensa

El expresidente del Recreativo de Huelva, Pablo Comas, no será defendido el próximo lunes por el que hasta ahora era su abogado, Carlos Zabala, que no puede acudir a la vista por motivos profesionales. Así, fuentes judiciales han confirmado a Huelva Información que la celebración del juicio no corre riesgo de suspensión, ya que todo apunta a que será un abogado del mismo bufete, Estudio Jurídico Zabala, quien lleve la defensa del madrileño.

Por otro lado, el exconsejero y abogado Antonio Martín acudirá al plenario como testigo de la defensa.