"Por abajo no vamos a sufrir, pero por arriba vamos justos"

Isabelo Ramírez respira en albiazul. El presidente de la Asociación de Veteranos del Recreativo es una voz autorizada que sigue con pasión la actualidad albiazul. Compartió sus opiniones y su visión de la situación del Decano en La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake, donde estuvo acompañado por la presidenta del Club Asirio de tiro con arco, Aurora Quintero.

Isabelo Ramírez tiene claro que esta campaña el Recre "no va a pasar apuros como en las anteriores. Todos vemos que el equipo tiene mucho más nivel como para no sufrir que ya es un avance". Sin embargo, "no veo ahora mismo al equipo para meterse arriba en la pelea como no lleguen un par de refuerzos en ataque porque de tiempo vamos justos".

Ramírez define la temporada actual como "varias en una porque comenzamos como mucha ilusión y expectación, luego las cosas no salieron con Casquero y volvimos a ilusionarnos en los primeros partidos de Ángel López". Ahora vuelve a estar "a la expectativa para ver realmente en qué pelea nos metemos". Del banquillo albiazul se queda con "los primeros partidos con Ángel López que veía a un equipo más definido".

Sea cual sea el saldo final de la temporada "lo más positivo de esta temporada es meter 10.000 personas cada domingo en nuestro estadio". Sin embargo, "la realidad del club sigue siendo muy complicada y mientras no se resuelva el tema de Hacienda es complicadísimo recuperar mucho más. Hay que liberar el bloqueo para que de verdad funcione el Recre". Del futuro "estoy tranquilo porque el Ayuntamiento lo va arreglar y además está Juanma López que ya ha dicho que le interesaría comprar". Hacerse con las acciones del Recre "es algo apetecible para cualquiera porque uno ve 10.000 socios en Segunda B y se imagina lo que puede crecer este equipo cuando suba". No olvida mientras tanto "el drama de esos trabajadores que llevan tanto tiempo aguantando". Sobre este asunto Aurora Quintero mostró "mi admiración porque es un sinvivir para una familia".

Isabelo Ramírez comparte parte de la filosofía actual del Decano. Defiende que en Segunda B "todos los equipos anteponen la portería a cero y nosotros seremos uno de ellos, pero hace falta tener arriba la calidad suficiente para hacer el gol que te permita ganar los partidos".

En la plantilla actual tiene sus preferencias. Como defensor que fue "me gusta mucho Sergio González, aunque también Lazo en la banda si no abusa del regate". Destaca igualmente "el enorme trabajo que realiza Boris en la delantera, que es impresionante".

En casa de Aurora Quintero el deporte es religión. Sus hijos juegan al baloncesto, el tiro con arco es más que una pasión y el fútbol ocupa un lugar importante. Recuerda que desde la terraza de su piso en la plaza Houston "veíamos los partidos desde casa y hasta nos hicimos una grada de dos alturas para poder todos los partidos". Quintero es futbolera. Reconoce que le va "ser sufridora" por lo que además de su recreativismo "por encima de cualquier otro" se confiesa simpatizante "del Atlético de Madrid".

Mientras Aurora Quintero se mantiene al pie del cañón, con su arco siempre listo "para competir todos los fines de semana porque es algo que me encanta", Isabelo espera la llegada del buen tiempo para echarse al monte a buscar gurumelos. "Es el único deporte que practico, caminar durante horas cuando llega la temporada", confiesa. Natural de Tharsis, reconoce que cuando comienza el periodo para cogerlos "me llevo dos meses en el campo dando vueltas y hasta voy a Extremadura a buscarlos". Lo mejor de todo es que "no los como porque me sientan mal, pero me vuelve loco el estar en el campo caminando y buscándolos".