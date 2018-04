Zambrano se somete hoy a una prueba

La Ley de Murphy es estado puro. El Recreativo salió del Estado Romano de Mérida con dos bajas muy importantes de cara al duelo ante el Córdoba B de mañana (Nuevo Colombino, 12:00). La quinta amarilla de Jonathan Vila y la expulsión de Rafa de Vicente dejaban muy despoblado el centro del campo albiazul. A ello hay que sumar otro inconveniente de gran calado porque Ale Zambrano concluyó el choque con molestias que le han impedido ejercitarse con normalidad a lo largo de la semana.

A pesar de sus ganas y sus esfuerzos por querer jugar ante el filial blanquiverde, todo apunta a que el mediocentro onubense no podrá ser de la partida. No obstante, César Negredo desveló ayer que el canterano va a someterse en el entrenamiento de hoy a una prueba para ver si está o no disponible para el envite: "Ale no ha entrenado en toda la semana, pero va a hacer una prueba, según lo que ocurra decidiremos. Tengo más o menos pensado lo que podemos hacer, pero tenemos la incertidumbre de lo que pueda pasar con él. Tenemos que competir los que estemos al cien por cien. Si puede ser se contará con Ale, ya sea para jugar de inicio o para el banquillo, si no tendremos que contar con otro jugador. Lo importante es que los 18 que vayan estén al cien por cien. No sabemos las circunstancias que van a pasar durante el partido y necesitamos que la gente esté disponible para cualquier cosa que pueda pasar".

Es entonces cuando aparece en escena el canterano Misffut, que lleva toda la semana entrenando con el primer equipo y que podría integrar el doble pivote con Traoré. Negredo dijo del de Los Palacios que "es un chico que lleva entrenando con nosotros prácticamente todo el año. No de forma continuada, pero sí que ha habido tramos en los que lo ha hecho. Esta semana está implicado en el trabajo del primer equipo y tiene mucho bagaje en Tercera División, es un chico maduro, que si tiene su opción y tiene que jugar no va a tener ningún problema. Puede ser gran una oportunidad para él, pero hay que mirar muchas cosas. Es un chico normal y no creo que vaya a tener nervios". Lo que sí parece seguro es que el sevillano integrará la convocatoria del primer equipo, aunque sea para iniciar el duelo en el banquillo.