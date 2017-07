Vila y Traoré potencian el centro del campo albiazul

El Recreativo de Huelva continúa sumando efectivos a su plantilla y si el sábado realizó dos incorporaciones (los defensas Sergio González y Diego Jiménez), ayer volvió a fichar por partida doble, en este caso para reforzar el centro del campo con Jónathan Vila y Djakaridja Traoré; ambos han fichado por el Decano por dos temporadas y serán presentados en los próximos días.

Vila es un mediocentro de gran envergadura que puede actuar también como defensa central. El jugador, de 31 años (nació en Pontevedra el 6 de marzo de 1986) llega libre al Decano tras haberse formado en la cantera del Celta de Vigo y haber jugado en Primera y Segunda División con el club vigués. Posteriormente militó en el Beitar Jerusalén y las tres últimas temporadas en el Real Oviedo.

El nuevo jugador albiazul se ha mostrado "muy contento por recalar en el Decano del fútbol español, lo que supone un honor para cualquier futbolista". El gallego asegura que "no he dudado ni un momento desde que me plantearon venir al Recre porque es un proyecto serio, y estoy convencido de que tiene todos los condicionantes para devolver la ilusión a una afición impresionante que ha sufrido mucho en los últimos años. Ya es hora de que el recreativismo vuelva a sonreír".

La cuarta incorporación del equipo albiazul esta campaña es el mediocentro Djakaridja Traoré. El jugador, nacido en Costa de Marfil hace 22 años (3 de enero de 1995), ha militado en el Real Madrid C, Espanyol B y las dos últimas temporadas en el Olot, cedido por el Girona, y el Peralada.