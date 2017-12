Víctor entra en una lista de circunstancias

No tuvo demasiados problemas para componer la lista de convocados Ángel López al término de la sesión de ayer. El técnico del Recreativo introdujo en la misma a los jugadores del primer equipo disponibles y añadió al futbolista del filial Víctor Barroso, que ya ha formado parte de varias convocatorias, aunque aún no ha debutado en partido oficial con la camiseta del Decano.

Además de Diego Jiménez y Nacho Monsalve, cuyas ausencias eran conocidas por sanción, también se han quedado fuera de la convocatoria David Segura y Santi Luque, ambos con problemas físicos: "Hemos tenido a última hora alguna baja que no esperábamos. David Segura tenía una molestia en el tobillo que no parece grave, pero lo suficiente para no arriesgar. Se ha lastimado en un centro que ha hecho en el último entrenamiento, de la forma más tonta posible. Santi Luque sigue con molestias, ya dijimos la semana pasada que había estado diez días en cama, y no ha estado bien a lo largo de la semana y hoy -por ayer- ha sido el día que peor ha estado".

Por contra, Ángel López recupera a Antonio Núñez, que no pudo participar en el encuentro ante el Granada B al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

La convocatoria completa la integran: Marc Martínez, Rubén Gálvez, Mario Marín, Iván Malón, Sergio González, Julio, Casado, Jonathan Vila, Traoré, De Vicente, Ale Zambrano, Núñez, Lazo, Víctor, Carlos Calvo, Antonio Domínguez, Gorka y Boris.