Víctor Barroso reivindica el papel de la cantera

Seis partidos han sido suficientes para que Ángel López haya utilizado a todos los integrantes de su plantilla, con la única excepción del guardameta Rubén Gálvez. El técnico recreativista ha contado con los 19 jugadores de campo que componen el primer plantel más Marc Martínez. A ellos hay que sumar a Víctor Barroso, que disputó sus primeros minutos con el primer equipo del Decano el pasado sábado ante Las Palmas Atlético. El extremo onubense ha alcanzado el punto de madurez necesario para dar un salto que venía mereciendo desde la pretemporada, cuando hizo encuentros de mucho mérito, con especial protagonismo en la victoria en el amistoso ante el Cádiz en el Nuevo Colombino (1-0). Las sanciones -en los últimos partidos han sido castigados hombres importantes como Núñez, Diego Jiménez, Nacho Monsalve, Sergio González o Traoré- y las lesiones han hecho posible que todos los componentes de la plantilla hayan gozado de minutos. Asi, jugadores como Casado o Carlos Calvo han ido sumando presencias en los últimos partidos después de no haber aparecido en el comienzo de la era Ángel López.

El de Víctor fue el segundo debut de un canterano en lo que va de campaña, ya que con anterioridad había tenido minutos el lateral Andrés 'Pera'. El zaguero jugó en el empate ante el Badajoz (1-1) en el Nuevo Vivero de la jornada 3 y desde entonces ha alternado entrenamientos con el primer equipo y partidos con el filial, sin volver a jugar. Llama la atención que Iván Robles, que llegó a participar de manera continuada en la temporada pasada, no haya debutado en el presente ejercicio en Segunda División B. El defensa cuenta con ficha del Atlético Onubense, pero se ejercita a diario con el primer equipo y en verano era considerado un miembro más de la primera plantilla. Aún así, Robles no ha tenido ocasión de volver a jugar en la categoría de bronce, si bien su progresión no se ha visto frenada porque sigue acumulando encuentros en Tercera División con el filial.