Víctima de una dinámica que espera cambiar

La situación del Decano preocupa a todo el deporte onubense. La Tertulia Deportiva de Huelva Información unió la visión interna del atacante Fran Machado con la opinión exterior de José Luis Pena Beti, delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Fútbol. Ambos compartieron mesa, debate e inquietudes en el restaurante Ciquitrake de la capital onubense con la redacción de deportes de este diario.

El día a día dentro del club "es complicado porque cada uno tiene sus historias y sus circunstancias personales, aunque sabemos que hay un consejo que trabaja y que poco a poco ves que se van resolviendo los problemas". Fran Machado se mostró seguro en una segunda vuelta "mucho mejor". El granadino aprovechó para descartar una salida del Decano ahora que se especula con la marcha de algún compañero porque "vine con mucha ilusión porque este es un club grande y la tengo intacta. Estoy seguro que encadenaremos un par de resultados positivos y saldremos de la zona baja". El Recre está pagando "la dinámica tan mala en la que nos metimos por la inestabilidad y seguro que ahora entraremos en una dinámica contraria y tiraremos hacia arriba".

Dice estar alejado del fútbol, pero a José Luis Pena todo el mundo lo conoce como Beti precisamente por el conjunto verdiblanco al que "mi padre me hizo aficionado de niño". Como onubense "siento como propio el Recre y sin profundizar lo sigo con la misma preocupación que todo el mundo". Cuando compara los problemas albiazules con los que han sufrido otros clubes de baloncesto de la ciudad como el Conquero o el Ciudad de Huelva insiste en que "el Recre no es comparable con nada en Huelva porque le duele a todo el mundo aunque no vaya al campo a verlo". Por ello alaba que "el Ayuntamiento le ha echado valor al echarse adelante para salvar al equipo". Confía por lo tanto en que "el acuerdo con Hacienda va a llegar antes o después".

Fran Machado volvió a la titularidad ante el Jaén. Se perdió el choque del Marbella por el nacimiento de su hijo. Su regreso al once permitió al equipo lograr la primera victoria fuera de la temporada, un paso que "nos debe servir para ganar en esa confianza que tanta falta nos hace". Espera que a nivel personal "también la segunda vuelta sea diferente porque vine con la intención de tener más protagonismo". Por ello "sigo trabajando igual que el primer día y he hablado mucho con Pavón, que es un técnico muy cercano". En el Nuevo la Victoria actuó por dentro donde "me siento más cómodo que en la banda, aunque me adapto perfectamente a cualquier zona de medio para arriba". "Hasta de portero si te hiciera falta", bromeó José Luis Pena.

La plantilla tiene muy claro que "debemos abstraernos de todos los problemas institucionales y centrarnos en lo deportivo que bastante tenemos con lo nuestro". Para ello "el encuentro con el Sanluqueño puede ser fundamental para cambiar la dinámica negativa de la primera vuelta". Clave en esa recuperación será "la afición". A Fran Machado le sorprendido "el gran ambiente que hay y lo sana que es esta afición. En cuanto tengamos un poco de normalidad seremos un equipo top de la categoría". Precisamente el valor de su masa social es lo que para José Luis Pena "es el auténtico motivo por el que el club vive y la campaña de Líberos del Decano fue una demostración clara".

Una de las incógnitas del choque contra el Sanluqueño es la presencia del técnico en el banquillo. A José Luis Pena la situación le parece "muy sorprendente" a la vez que reconoce que "en baloncesto sería impensable que un equipo pueda jugar sin el técnico en el banquillo porque su participación es mucho más activa durante el partido".