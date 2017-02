"Veo al vestuario preparado para lo que se avecina"

Jesús Vázquez es la voz más autorizada dentro del vestuario del Recreativo tanto por su experiencia como por ser el capitán y el jugador con más partidos en la historia del Decano. Analiza la situación que atraviesa el equipo y tiene claro que tocará sufrir hasta el final, con confianza en lograr la permanencia.

El centrocampista de Santa Olalla del Cala manifiesta que "la situación de este año es similar a la del pasado, es algo que se alarga en el tiempo y eso complica las cosas. Ha llegado gente nueva, pero sabía dónde venía, conocía todo lo que habíamos pasado el año anterior y estaba la esperanza de que todo fuese a mejor, pero no ha sido así".

En la primera vuelta empatamos; fue uno de los muchos partidos que se nos han escapado"

Cuando se le pregunta si ve el vestuario recreativista fuerte mentalmente para lo que se avecina, responde que "lo veo preparado; a pesar de la juventud, está acostumbrado a vivir una situación de desamparo desde que comenzó la temporada; con el cambio de dueño y de consejo de administración eso ha mejorado, pero seguimos teniendo problemas y el día a día es difícil".

Si por algo se está caracterizando el juego del Recreativo esta temporada es por su irregularidad, alternando buen fútbol con errores reiterados: "No hay una causa, sino varias. La plantilla tiene algunos puestos en los que faltan jugadores, hay mucha juventud, influye todo lo que nos rodea... todo eso provoca que no le hayamos cogido el hilo a la categoría, que cada semana tengamos un once inicial distinto y eso se paga", destaca.

Esos altibajos y la mala clasificación provocan cierto desánimo: "Está generalizado más que nada en el entorno, y lo entiendo; a nosotros nos llega y lo sufrimos, porque vemos que no somos capaces de sacar el equipo de ahí abajo cuando es nuestra responsabilidad. El que conoce nuestra realidad y ha seguido al equipo en las últimas temporadas sabe por qué estamos así, pero el que lo ve desde una óptica más fría puede pensar que todo es un caos. Por eso para nosotros es fundamental el apoyo de la afición, sólo podemos agradecerle el apoyo que nos dan cada domingo; han sido, son y seguirán siendo muy importantes hasta el final de la Liga".

Jesús Vázquez reconoce que el Decano no juega igual en casa que fuera: "En casa el equipo siempre sale a por el partido, a ser superior al rival, tenemos capacidad para jugar bien, y como visitantes quizás nos falte adaptarnos a las circunstancias, porque hay campos que están muy mal, que son muy estrechos como el domingo ante el Jumilla...".

La descompensación también es evidente entre la faceta ofensiva y la defensiva: "Sí, en ataque estamos más o menos bien, pero luego nos llegan con mucho peligro y nos meten más goles de lo debido. Dentro de la juventud de la plantilla, es más evidente en la parte de atrás; arriba tenemos a jugadores con más experiencia y en defensa hay chavales jóvenes a los que les faltan tablas en la categoría".

¿Firmaría Jesús Vázquez sufrir como el año pasado y al final evitar el descenso? "Firmaría salvarnos. Dada la irregularidad que sufrimos tengo la sensación de que vamos a estar así hasta el final. Ojalá enlazásemos tres o cuatro partidos sumando y eso nos permitiera salir de la zona baja y lograr la salvación cuanto antes, pero está todo muy apretado y veo una situación similar a la del año pasado".

El Decano recibe el domingo (17:00) al Linense, un rival directo con el que empató (0-0) en la primera vuelta. "Ese fue uno de los muchos partidos que se nos han escapado; fuimos superiores, creamos ocasiones claras ante la portería contraria, pero nos faltó la guinda del gol. Nos cogió en una racha de encuentros en los que no veíamos puerta con facilidad, y eso nos costó puntos".

El conjunto albiazul marcha 17º en la clasificación con 26 puntos. Tras el Linense (12º con 30) le tocará visitar al Real Murcia (7º con 39), Linares (10º con 33), recibir al Córdoba B (16º con 27) y desplazarse hasta Mancha Real (13º con 29), casi todos rivales directos: "Ahora todos los equipos están inmersos en plena lucha por conseguir sus objetivos. Nosotros tenemos que sumar con independencia del rival y conseguir una racha positiva. Valen lo mismo tres puntos ante un rival de arriba que ante uno directo y cada partido es una final", comenta el onubense.

Por último, afirma que la clasificación no siempre es justa "pero sí te dice la realidad de lo que has hecho durante la temporada, más allá de algún error arbitral que te pueda beneficiar o perjudicar, o de algún partido puntual que hayas merecido ganar y no lo hayas logrado. Son muchos partidos los que se han jugado ya y la clasificación refleja la cruda realidad".