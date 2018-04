"Va a ser duro porque el San Fernando nos tiene ganas"

Es el mejor futbolista de la temporada del Recre, un atacante con desborde, goles y calidad que durante los meses de la competición fue capaz de sumar a su talento capacidad de trabajo. José Carlos Lazo fue el invitado de la Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake. Lo hizo en una edición especial enfocada a la gran final del domingo contra el San Fernando. Estuvo acompañado por la redacción de Deportes de este diario y los periodistas Juanma Garrido y José Ángel González (Huelva TV).

Si en lo general la temporada no fue como todo el recreativismo esperaba, a nivel particular el rendimiento de Lazo ha sido destacado. No obstante, "no me puedo sentir satisfecho con la temporada porque lo importante es el equipo y deberíamos estar mucho más arriba".

El Decano se juega la vida contra el San Fernando. Lazo tiene muy claro que "no vamos a descender. Es algo que ni me planteo como posibilidad". Entiende que la afición pueda estar molesta con el rendimiento del equipo, si bien recalca que "nadie debe dudar del compromiso de este equipo porque por esfuerzo nuestro no va a ser".

El gaditano asume la responsabilidad de la plantilla. Sostiene que "se habla de Casquero, de Ángel o de César, pero somos nosotros los que jugamos los partidos". En este sentido comprende que "al final son los entrenadores los que siempre se comen los marrones". Para un choque como el del domingo valora "los pequeños detalles, que marcan mucho en esta categoría como pudimos ver ante el Marbella". El líder "no fue mejor que nosotros, aunque aprovechó dos detalles muy concretos para llevarse el partido". La diferencia debe estar en "tener esa capacidad de concentración para no cometer errores".

El triunfo contra el San Fernando debe ser "sí o sí". Las cuentas del atacante albiazul pasan por "llegar pronto a los 46 puntos". Primero, "los tres del domingo y luego pensaremos en el Granada B para no sufrir al final". En una situación complicada como la actual, el valor de "compañeros como Iván Malón, Casado o Núñez resulta fundamental por todo lo que aportan". A último lo define como "un modelo en el que deberían fijarse todo los niños de la cantera". Bromea con que "tiene 39 años y cuando arranca te tienes que quitar de delante porque te pasa por encima".

Lazo lamenta la maldición que le persigue con la madera. Recuerda que "he marcado cinco goles pero he tirado por lo menos otros cinco balones al palo". Sus compañeros "se meten conmigo porque me dicen que si tiro queriendo al palo". De los tantos anotados tiene muy claro que el mejor fue "el que le hice al San Fernando por el gol en sí y el minuto". Para este domingo "firmo repetir el mismo partido, pero a ser posible que marquemos antes sin tener que apurar tanto".

Si Lazo no olvida el encuentro de la ida, entiende que tampoco lo hace su rival. El San Fernando llegará a Huelva "con ganas de revancha por nuestra victoria allí y por todo lo que se montó en el partido". Por ello advierte que "hay que estar más concentrados que nunca porque el San Fernando nos la tiene guardada y será un partido muy duro". La clave será "salir fuertes y meterlos en su campo".

Un papel fundamental será la grada. La afición es "el mayor pilar que tiene este club", por lo que "si está con nosotros como hasta ahora no le podemos pedir más. Somos unos privilegiados por tener esta afición".

El extremo se confiesa "preparado para dar el salto a la LFP". Si bien, "es algo en lo que no quiero ni pensar porque primero tenemos que salvar al Recre y cuando pase ya habrá tiempo para todo lo demás". Además, recuerda que "todavía tengo un año más de contrato con el Real Madrid que es quien debe decidir qué planes tiene conmigo junto con mi representante". No descarta incluso seguir en Huelva, aunque las opciones son escasas. "¿Por qué no? No sé qué planteamiento tendrá Juanma López conmigo y el proyecto del club. Aquí me siento como en mi casa", señala. Mientras todo eso llega, "todos mis pensamientos están puestos en los cuatro partidos que nos quedan. Nos jugamos mucho y nadie debe distraerse".

Durante la temporada actuó tanto en la derecha como la izquierda. Apenas lo hizo por dentro pese a ser una posición habitual en campañas anteriores. Personalmente se siente "cómodo en las dos bandas, aunque la verdad es que los goles los hice siempre desde la derecha".