Último día para las nuevas altas

Todos aquellos aficionados que quieran sacar un nuevo carnet del Recreativo tienen hasta hoy a las 13:30 como límite para ello. La entidad, según anunció hace unos días, dará por cerrado el plazo para las nuevas altas hoy. Las taquillas estarán abiertas en su horario habitual de 10:00 a 13:30 en el Nuevo Colombino. Es la última oportunidad para los indecisos.

Eso sí, el plazo expira para los no abonados pero sigue abierto para los socios del pasado campeonato que todavía no han renovado. Para las renovaciones las taquillas estarán abiertas hasta final de mes. Actualmente el club estima que queda algo más de un millar de socios de la temporada anterior que todavía no ha renovado sus pases de temporada, por lo que tienen dos semanas más de margen para hacerlo.

El Decano es el club con más socios de Segunda B. Cuenta con más de 10.000, según anunció el pasado miércoles la propia entidad. Si todos los socios que todavía no han renovado sus carnés acudiesen a las taquillas podría superar ampliamente los 11.000 abonados. Con estas espectaculares cifras la afición recreativista supera a tres clubes de Primera División y a la mitad de los de Segunda División. Un apoyo de otra categoría.