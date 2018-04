El Trust alienta para llenar el Colombino

El Trust de Aficionados del Recreativo emitió ayer un comunicado alentando a los aficionados a llenar el Nuevo Colombino el domingo en la gran final contra el Córdoba B. El colectivo señala que "todos los recreativistas lo sabemos. El domingo nos jugamos mucho más que tres puntos y la directiva del Trust de Aficionados Recreativistas, como una parte más de esta afición tan castigada últimamente, quiere hacer públicas sus reflexiones ante la situación deportiva tan delicada en la que se encuentra nuestro club". El Trust no oculta que "se han hecho muchas cosas mal en los últimos tiempos. Habrá mucho que criticar, mucho que reflexionar y mucho que cambiar si queremos volver a ser lo que fuimos no hace mucho, incluso para intentar ser un club con un modelo distinto, más participativo y de la comunidad, como, al menos en nuestra opinión, la condición de pionero del fútbol español nos reclama. Pero para todo ello, ahora nos toca ayudar de nuevo para que el Recre no caiga".

Ante la gran final, reclama: "Hagamos lo posible y lo imposible para que este domingo, en el hogar del Decano, no se transmita ni derrotismo ni miedo, sino que se viva ilusión, se respire esperanza y se derroche pasión recreativista en azul y blanco". Contra el Córdoba B, "no nos dejemos vencer por el desánimo o por el cansancio, aunque estén más que justificados".

Tras recordar lo que supone el Decano para Huelva recuerda que "no hace mucho el recreativismo supo echarse a la calle para exigir soluciones, cuando prácticamente nos abocaban a la desaparición. Supo acudir en masa al estadio para insuflar el aliento necesario para lograr dos agónicas permanencias. Supo iniciar una campaña que recaudara en menos de un mes la cantidad que permitiera al club mantener la categoría y su propia supervivencia".

Ahora, "vamos a sacar fuerzas de flaquezas todos los que acudamos a nuestro templo, para contagiar a los que estén sobre el césped, y vamos a remar durante todo el partido en la única dirección posible en estos momentos, a favor de nuestro Recre, a favor de nosotros mismos".