El Trust abre su proceso electoral

El Trust de Aficionados del Recreativo anunció el pasado jueves a través de su web y redes sociales la apertura del proceso electoral para renovar su junta directiva "pasados 2 años de la formación de la primera junta elegida democráticamente, y según ordenan nuestros estatutos, inicia el proceso electoral para la elección de una nueva".

Este proceso se dividirá en varias fases que abarcarán el final de marzo y hasta mediados de abril. Los interesados pueden presentar sus candidaturas desde ayer y hasta el 7 de abril. Para ser candidato basta con ser miembro del Trust y estar al día en los pagos, ser mayor de edad, estar en plenos usos de sus derechos civiles, no estar limitado por ninguna incompatibilidad, no ostentar cargo político de carácter representativo, no pertenecer al consejo del Recre (salvo si lo es en representación del propio Trust) y no ser una persona jurídica. Los interesados tendrán que rellenar el formulario oficial para candidaturas y enviarlo con firma y con el asunto "candidato" al email info@recretrust.com. O bien presentarlo físicamente en la calle Manuel Sánchez, 24 Local 1 entre las 10:00 y las 13:00. El formulario se puede descargar de la propia web o solicitarlo por correo electrónico.

Las candidaturas son individuales y los aspirantes deben especificar si se presentan a directivo, a presidente o a ambos cargos.

Del 8 al 17 de abril se abre el plazo para las alegaciones. El mismo 17 se harán públicas las candidaturas y las votaciones online se realizarán del 18 al 22. Los socios que prefieran votar de forma presencial lo podrán hacer durante la asamblea del día 24 de abril, que al finalizar proclamará a los nuevos miembros de la junta directiva del Trust para los 2 años siguientes.