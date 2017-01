Trampolín hacia la tranquilidad

"No pares sigue, sigue… No pares sigue, sigue…". Ese machacón y repetitivo estribillo del grupo musical Proyecto Uno en su tema El Tiburón se puede aplicar perfectamente al Recreativo de Huelva. El Decano, que rompió el pasado domingo en Jaén una racha negativa de nueve jornadas seguidas sin ganar, tiene hoy la posibilidad de encadenar su segundo triunfo, algo que no ha logrado en toda la temporada. El equipo onubense recibe al Club Atlético Sanluqueño, el colista del grupo IV de Segunda División B, en un encuentro que se disputará en el Nuevo Colombino a partir de las 17:00.

El Recre, que ha conseguido salir de la zona de descenso y actualmente ocupa la décimo octava plaza que da derecho a disputar al final de la Liga la eliminatoria por la permanencia, aspira esta tarde a sumar tres puntos que le permitan seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria y alejarse del precipicio. Para ello, confía en contar con el apoyo incondicional de su afición en un encuentro que el Decano espera le sirva como un trampolín que le impulse hacia la zona tranquila.

Juan Manuel Pavón tampoco podrá estar hoy en el banquillo. El técnico onubense, que reemplazó a Alejandro Ceballos a finales del mes de octubre del pasado año tras la derrota albiazul en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba B, ha tenido desde entonces que dirigir al equipo desde la grada.

Para el choque frente al Atlético Sanluqueño Pavón tiene las bajas seguras por lesión de Mario Marín, que ha pasado por el quirófano, y de Ale Zambrano, quien sigue recuperándose de una intervención de menisco. Tampoco contará con Iván Aguilar, que se ha perdido los cuatro últimos partidos anteriores y que durante varios días de esta semana se ha ejercitado al margen del grupo. De hecho, su futuro en el club sigue siendo incierto. Tampoco dispone ya desde la semana pasada de Dani Molina, al ser traspasado el talentoso centrocampista onubense al Celta de Vigo.

La buena noticia es que tanto Iván Robles como Rafa de Vicente, que no estuvieron en Jaén, ya se han reincorporado al trabajo con el resto de sus compañeros. Es posible que Pavón dé entrada a ambos en el once titular. El lateral puede figurar en la alineación en el costado derecho de la zaga en vez de Sedeño; mientras que el centrocampista lo podría hacer por Manu Ramírez, desplazándose Fran Machado a la banda.

No parece probable que el técnico modifique hoy en exceso el equipo inicial respecto al que ganó la semana pasada en Jaén. Una ley no escrita en el fútbol dicta que si algo funciona no conviene cambiarlo. Así, lo más seguro es que Rubén Gálvez siga defendiendo el portal albiazul. En la defensa Bonaque y José Alonso jugarán de centrales, con Javi Cantero en el costado izquierdo y Sedeño o Iván Robles en el derecho. En la medular, el capitán, Jesús Vázquez, continuará como pivote con Rafa de Vicente y Miguelito en posiciones más adelantadas. En las bandas probablemente apueste por un enrachado Antonio Domínguez (que ha marcado en los dos últimos partidos) y Fran Machado, aunque Manu Ramírez también cuenta con posibilidades. El veterano Antonio Núñez puede volver a jugar en la punta de ataque.

El Recre no debe fiarse de la condición de colista del Atlético Sanluqueño. El equipo gaditano, que aún no ha ganado fuera de casa y sólo suma dos victorias en la Liga, actualmente está entrenado por Rafa Carrillo, quien reemplazó al destituido Juanito.

Su técnico no puede contar hoy con el delantero Rufo Sánchez, último fichaje del club, pues aún no ha llegado el tránsfer internacional. También tiene la baja por lesión de Casabella.

Los convocados son Manu, Diego García, Parada, Víctor Armero, Heredia, Alberto Rodríguez, Ceballos, Dani, Jose, Mawi, Marcelo, Ezequiel, Borja, Alberto Jiménez, Alberto Fernández, Carri, Carlos García, Sana y Jesús Muñoz.