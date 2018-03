Toque de atención claro de Negredo

Como una segunda parte del domingo. La comparecencia semanal de Negredo fue un punto seguido. Sobre sus duras palabras tras el empate sin goles contra el Villanovense giró prácticamente todo su discurso. En la vuelta al trabajo vio a la plantilla "con ganas". El regreso supone "una oportunidad para los chicos de ganarse un sitio y cuando entrenamos en el estadio siempre es mucho más positivo. La intensidad y la actitud del equipo son fenomenales".

Hubo charla previa en la que les repitió su mensaje. Los jugadores "lo saben, les he dicho que confío en ellos a muerte, sé que ellos están conmigo a muerte y no voy a parar de exigirles en el vestuario y fuera porque es mi misión, por lo que deben sacar el lado positivo". Quiere sacar "lo máximo de todos ellos porque lo mejor de ellos es lo mejor para el club". "Hemos tenido una charla en la que hemos explicado la sesión y en la que les he dicho que estoy con ellos a muerte", insiste. Considera que su discurso "no es una reprimenda, sino un toque de atención que así lo han entendido, así que demuestran que son inteligentes". Negredo destaca que "el equipo trabaja y compite de forma fenomenal durante la semana. Ahora hay que demostrarlo el sábado". Habrá cambios para la visita a Mérida. El técnico decidirá que "la gente que más metida vea y con más ganas es con la que voy a contar".

No se arrepiente de sus duras palabras hacia el bajo nivel competitivo de algunos futbolistas. Reconoce que "lo del domingo no sé si fue calentón o no, pero aquí cada uno sabe sus virtudes y sus limitaciones". Sólo quiere que "los que tienen esa falta de agresividad den un poco más, aunque el toque de atención es igual para todos".

Fue muy claro a la hora de reclamar un paso al frente de los más veteranos de la plantilla. Negredo considera que "ese tipo de jugadores son los que tienen que darnos un plus". No es sólo la agresividad, sino "saber qué hacer en cada tipo de momento como Jonathan Vila, Malón, Casado o Núñez que por veteranía y oficio deben dar ese plus".

Lamenta que la presión pueda con alguno de sus futbolistas porque "al final hay jugadores que me lo dan en el entrenamiento y luego no lo dan en el partido. Tengo que valorar si es un partido para jugadores poco activos en esa fase o dárselo a otros. Cada partido es una historia".

En el Romano de Mérida espera un choque "muy complicado contra un equipo que cambió su dinámica". El rival albiazul ofrece "un juego muy habitual de la categoría, a que no pasa nada con mucha verticalidad. En Écija los vi aunque no jugó Santi Villa, que no tiene mucho ritmo por su edad pero es el que les da algo de criterio. Irán a apretarnos arriba".