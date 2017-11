"Todavía tenemos tiempo para pelear por todo"

Tiene tiempo. El Recre sabe que ha quemado gran parte de su margen de error en las primeras doce jornadas del campeonato, pero la igualdad de la competición le da un oportunidad. Así lo defendieron Manolo Toledano, secretario técnico albiazul, y Sara Serrat, jugadora del Fundación Cajasol Sporting, Sara Serrat, en La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake de la capital onubense. Ambos compartieron mesa y debate con la redacción de Deportes de este diario.

El técnico albiazul valoró la reacción de las últimas semanas "con los pies en el suelo" y definió al Recre actual como "un equipo mucho más práctico" tras el cambio de entrenador. No obstante, Toledano sostiene que "con Casquero hemos estado muy contentos porque es un entrenador trabajador y comprometido al que no le acompañaron los resultados. Sabemos que en el mundo del fútbol es algo fundamental". Los dos últimos triunfos "nos han cambiado la dinámica que también es algo que necesitábamos porque los equipos que entran en esa espiral les cuesta". En su opinión, Ángel López ha cambiado "algunas cosas porque es un técnico muy directo, que llega de forma muy clara a los jugadores". Define al Decano de López como "simplificado, con las ideas muy claras, un fútbol más sencillo que necesita menos elaboración para jugar en campo contrario".

La decisión del cambio "la tomamos en la comisión deportiva y tras analizar las opciones vimos claro que la mejor alternativa era Ángel por su capacidad, el conocimiento del grupo y el respeto que le tiene la plantilla". Además, "cuando hablamos con él nos transmitió una seguridad tremenda". En los dos últimos encuentros el Recre no presentó en el acta primer entrenador por la falta de rescisión de Casquero. Toledano ahuyenta fantasmas del pasada y asegura que "estamos tramitando la documentación y para la próxima semana debe estar todo resuelto. No habrá problemas con Javi".

Sara Serrat es una recreativista confesa, aunque esta temporada "por culpa de los calendarios que no nos cuadra sólo he podido ver un partido en el campo y lo perdimos contra el UCAM así que la gafe soy yo". Como aficionada defiende el cambio en el banquillo porque "empezaba a cundir el desánimo en la afición y eso era peligroso después de toda la ilusión que se había generado".

Tras las dos últimas victorias, el Decano se encuentra en un momento clave de la temporada. Si mantiene su dinámica "todavía tenemos tiempo" para engancharse a la pelea. Toledano sostiene que "con la igualdad que hay queda margen para pelear por todo todavía". En su parcela el club trabaja "para lo que haga falta en el mercado de invierno". El club tiene una ficha libre sub 23 y está preparado "para cualquier cosa que pueda surgir por la clasificación del equipo o alguna necesidad que tenga el entrenador" a partir de enero. El secretario técnico albiazul problemas recientes ya que "no tendremos problemas con los derechos federativos si hace falta fichar porque este año la plantilla está al día. Lamentablemente llevamos tres años sin poder fichar en invierno y este año si lo necesitamos no nos va a pasar".

Sobre el mercado intervino Sara Serrat. La jugadora del Fundación Cajasol Sporting ha tenido "ofertas todos estos años, pero tal y como está el fútbol femenino es algo que ni me planteo porque no se puede vivir de él". En Huelva "está mi equipo y otras muchas cosas que valoro como mis estudios". Además, su labor sobre el césped trasciende a su actuación personal. Serrat tiene su escuela de porteros "con 37 inscritos" y su tradicional clinic navideño. Para esta tercera edición la onubense contará en la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español "con 30 plazas que esperamos cubrir como todos los años anteriores". La presente edición "se celebrará los días 27, 28 y 29 de diciembre" en los que espera "transmitir a todos los niños y niñas que participan mis conocimientos".