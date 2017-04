"Solo nos ha faltado marcar"

Disgustado con el resultado compareció ante los medios el técnico del Decano, Juan Manuel Pavón, tras la derrota de su equipo ante el Lorca. El míster onubense analizó el encuentro diciendo que "el Recreativo ha salido a por el partido desde el minuto uno y hemos hecho todo lo que hay que hacer para ganar el partido. Nos ha faltado lo fundamental, que es meterla. Hoy el fútbol nos ha penalizado y el vestuario está bastante jodido. Teníamos mucha ambición y hemos preparado el partido para ganar, pero no lo hemos podido hacer". Lo cierto es que el Decano sí que consiguió hacer gol durante el desarrollo del encuentro, pero el asistente número 1 decidió dejar sin validez el tanto de Fran Machado por un fuera de juego que no fue tal. A pesar de ello, Pavón decidió no valorar la actuación del árbitro: "No pienso criticar al colegiado porque es una persona humana y puede equivocarse. Es verdad que el gol es legal y el asistente comete un error grave. Pero bueno, luego hemos tenido también otras ocasiones para haber marcado. Y destacaría también al portero del Lorca, que creo que ha hecho un buen partido".

Acerca de las cuentas para certificar la permanencia, y teniendo en cuenta los resultados que se han dado a lo largo de la jornada, el entrenador albiazul sentenció con rotundidad que "todavía no hay nada hecho. Quedan cuatro jornadas y los rivales de abajo están apretando. Ayer pincharon el Melilla y el Marbella con equipos de abajo y todos los equipos se están agarrando a un clavo ardiendo. Pienso que tenemos que llegar a los 45 puntos, así que nos falta un triunfo y un empate. Ahora vendrá un rival herido, como es el Melilla, que también tiene mucha calidad como el Lorca y nos puede crear peligro. Esto queremos solventarlo lo antes posible".

Del estreno del técnico rival, David Vidal, en el banquillo del Lorca indicó que "no podemos valorar al nuevo técnico porque acaba de llegar. Sí que ya dije que me sorprendió que hayan tenido tres entrenadores en una temporada. Creo que el Lorca está haciendo una temporada muy buena. En juego y por ocasiones creo que hemos sido superiores, pero es un equipo que tiene mucha calidad y juega bien".

David Vidal también ofreció su opinión del choque para comentar que "la valoración es muy positiva porque lo más importante en el fútbol son los puntos. Quiero decir que hemos jugado al revés de lo que yo ensayé. Si los jugadores hubiesen jugado como habíamos ensayado en vez de hacer un gol hubiésemos hecho cuatro. El equipo salió bastante nervioso. Trabajamos bastante durante la semana y el equipo llegó cansado al partido. Tendríamos que haber tocado más y no lo hicimos por culpa de Abel y Poley".