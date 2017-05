Siente el latido de Huelva

El Decano lo merecía, Huelva lo merecía y el recreativismo supo estar a la altura. Cumplió como en las grandes citas porque esta afición sabe estar en las buenas y en las malas. Sufriendo cada derrota y saboreando cada victoria y más en un año donde pese los sinsabores deportivos la fiel hinchada albiazul sacó fuerza de flaquezas. El día amaneció en Huelva con un sol espléndido y un cielo azul, avecinando lo que a las 22:00 ocurrió en el Nuevo Colombino cuando el Recreativo de Huelva acarició el cielo una vez más certificando su permanencia en Segunda B. El espíritu del Decano, el que ha mantenido a este club 127 años en pie, invadió a cada recreativista y desde primera hora de la tarde se empezó a palpar en el ambiente que rodeaba el Nuevo Colombino.

Una demostración de fe que se manifestó en todo su esplendor con la llegada del equipo al estadio. Centenares de gargantas respaldaron al Decano con cánticos, palmas y bengalas. Volveremos, repetía la hinchada al conjunto albiazul que desde el autobús veía cómo la ciudad se volcaba pese a la incertidumbre de un final a vida o muerte.

Ahora les tocaba a ellos y respondieron. Porque el Recre nunca se rinde y si cae, su afición lo levanta. 20.000 personas llenaron el Nuevo Colombino que había colgado el No hay billetes días antes. El ambiente, pese a lo crucial del encuentro, fue de festividad en todo momento. La Federación de Peñas repartió globos y los patrocinadores del club, aplaudidores para que el colorido y el clamor inundasen desde el comienzo del choque y así hacer una demostración de fuerza al San Fernando, que con unos 200 aficionados en la grada asistió a una fiesta de recreativismo sin parangón. El partido no lo jugaban once contra once. Esta final la disputaron 20.000 almas albiazules con el equipo rival, empequeñecido ante la grandeza del abuelo del fútbol español. Todo el encuentro se vivió con intensidad, desde la salida del once albiazul al compás de las sevillanas del Decano hasta el pitido final, con la respiración contenida. Ambiente de Champions para una permanencia en juego. Un partido para la supervivencia donde la grada fue la tabla de salvación. En los momentos de duda mantuvo en pie a su equipo y cuando hizo falta tiró de él para que no decayese ante la presión rival.

La despedida de Jesús Vázquez, eterno capitán, fue el broche de oro a una fiesta en la que la afición estuvo a la altura de lo que la ocasión merecía. El Recre se queda en Segunda División B. Punto de partida la reconstrucción. Volveremos