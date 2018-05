Sergio admite contactos con el Recre

El defensor de la Balompédica Linense, Sergio Rodríguez, reconoció ayer contactos con el Recre para la próxima temporada. El lateral diestro balono, no obstante, recordó que tiene contrato en vigor y, según recalca, "intención de cumplirlo", mientras que la entidad de La Línea remite a la cláusula de rescisión de contrato.

La operación incluso estaría pactada y se haría efectiva en el caso de que se produjese una venta al grupo liderado por Juanma López. El propio jugador admite que poco después de finalizar la temporada representantes del conjunto onubense se pusieron en contacto con él para hacerle saber de sus intenciones.

Sergio Rodríguez fue el futbolistas que más minutos acumuló sobre el césped la pasada campaña. Nada menos que 2.780 en 31 encuentros, todos ellos como titular. No resulta extraño que llamase la atención de otros clubes de la categoría.

"Es cierto que me llamaron del Recreativo y que me mostraron interés", reconoce el defensa. "Y mi respuesta fue que tengo contrato en vigor con la Balona y que tengo intención de cumplirlo".

"Además la Balona no es que no me haya dicho que me busque equipo, es que me ha dicho que cuenta conmigo y además a largo plazo", recalca.

"Quiero que quede claro que yo estoy muy a gusto en la Balona y en La Línea, de hecho voy a pasar aquí la mayor parte de mis vacaciones de verano", asegura el jugador. "Podía haber respondido que no sé de qué me estáis hablando, pero prefiero decir la verdad y es tan cierto que me llamaron como que yo no he llegado a un acuerdo con nadie".