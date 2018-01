Santi Luque se despide del recreativismo

El extremo malagueño Santi Luque se despidió ayer del recreativismo. El exjugador del Decano confirmó a través de su perfil en redes sociales la noticia adelantada por Huelva Información. El futbolista dejó de pertenecer al Recre el pasado viernes cuando el Lorca a instancias del equipo albiazul dio por finalizada la cesión aplicando una cláusula de repesca existente en el mercado. Aunque su continuidad en el Nuevo Colombino estaba en el aire tras su expulsión contra el Cartagena, no fue hasta finales de la semana pasada cuando tomó forma.

Tras la publicación de este diario, Santi Luque escribió: "Agradecer al Decano del fútbol por todo lo que he aprendido y me ha hecho sentir en este tiempo, a todo el recreativismo, compañeros y cuerpo técnico por todo y desearles los mayores triunfos posibles esta temporada que seguro que cumplen los objetivos, no lo dudo... GRACIAS!!".

De esta forma se pone punto y final a seis meses como albiazul de un jugador que levantó enormes expectativas con su contratación, pero cuyo rendimiento nunca estuvo a la altura de lo esperado. A pesar de ello el club mantuvo su confianza en él aunque el incidente con la grada tras su expulsión hizo replantearse a la entidad su futuro. Para evitar un foco de tensión decidió plantearle al Lorca la extinción de la cesión. Ahora el Decano tiene una plaza más que ocupar en el mercado invernal antes que termine el presente mes.