"Rogamos a los socios que cumplan con los pagos"

La Tertulia Deportiva de Huelva Información fusionó fútbol y baloncesto en el Restaurante Ciquitrake. El secretario de la Federación de Peñas del Recreativo Roberto Picos y el base del Huelva Miguel Mora compartieron mesa y mantel para hablar de dos de los deportes más representativos de Huelva y su provincia.

Picos es uno de los representantes más importantes de las fuerzas vivas del recreativismo. Con su implicación y amor por el Decano ha caminado sorteando las piedras que han ido apareciendo en el camino desde que forma parte de la directiva de la Federación de Peñas del Decano. Tanto es así que no descansa en la búsqueda del bien para el club más antiguo del país y su primer mensaje fue un "ruego": "Desde la Federación de Peñas pedimos que los socios paguen sus abonos porque es importantísimo que entre dinero en el club. Una vez que se han desbloqueado las cuentas gracias a la intervención del Ayuntamiento, ese dinero permite que el club pueda ir gestionándose con cierta normalidad, por eso solicitamos que se cumpla con la obligación que tenemos". No tiene dudas Picos de que los socios cumplirán con sus obligaciones, al igual que tiene clara la hoja de ruta para que el Recre se perpetúe en el tiempo, dejando atrás problemas institucionales: "En lo deportivo hay que intentar sumar puntos, pero es muy importante que volvamos a poner los cimientos a nivel institucional y que lo que hemos vivido que no vuelva a vivirse. Cuando entramos en la Federación de Peñas nunca sabíamos que íbamos a vivir los extremos que hemos vivido. Hemos luchado mucho y nos hemos dejado todo para que el club esté casi a flote. Es un orgullo que todos los onubenses y recreativistas hayamos puesto nuestro granito de arena para haber revertido la situación".

A pesar de ello, comenta que las deudas que ha acumulado el club "es una lacra de hace años y seguimos con ella, pero tenemos que mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado y evitando que vuelva a repetirse más. Esto es nuestro y todos hemos vivido lo que significa el Recreativo". No tiene dudas el secretario de la Federación de Peñas en afirmar que "el Recreativo es una seña de identidad, algo que han mamado nuestros abuelos y bisabuelos y que tenemos que dejar a nuestros hijos y nietos".

Entre los proyectos en color albiazul que tiene la Federación de Peñas en los últimos tiempos está el de recuperar el calor de la provincia: "No podemos olvidarnos de ella. La provincia le ha dado mucho al Recreativo. Ahora nosotros estamos yendo a los colegios de muchos pueblos. En la campaña de salvación fuimos por toda Huelva y escuchamos muchas quejas, por eso hay que acercar el Recreativo a la provincia y hacer recreativismo porque son parte fundamental. Para el próximo partido en casa vendrán niños de Hinojos y Lucena y para el siguiente de Niebla". No es la única medida que se encuentra en trámite en este sentido, así, confiesa Picos que "tenemos un proyecto que hemos presentado a la Diputación y que trata de la salud en el deporte. Con ello queremos llevarnos al Recreativo a la provincia y que vayan un fisio, un médico, los jugadores... a los colegios y que expliquen cómo se tiene una vida sana y saludable. En el momento que nos lo aprueben lo pondremos en marcha".

Con la recuperación de la autonomía en la gestión de las cuentas, Picos pensaba que "iba a haber un poco más de brío a la hora de pagar, pero también supongo que irán pagando según vaya entrando el dinero. A mí a lo que me preocupa son los trabajadores". E insiste en la idea de que "salvar al Recreativo es salvar parte de la historia de Huelva. No se debe perder nunca y debemos tener conciencia para luchar siempre. Fue muy triste tener que tirarnos a la calle a buscar dinero y que hubiera sectores de Huelva que nos dijeran que no". Del futuro de la entidad comentó que "en su momento hubo gente interesada en comprar el Recreativo, pero ahora lo importante es hacer el club atractivo. En la situación en la que estamos es muy difícil. Además ahora tampoco se puede vender de cualquier manera. Para venderlo tendrá que haber otro pliego de condiciones. El Recreativo es un club muy apetecible".

De la situación deportiva quiso destacar que "no creo que vayamos a tener problemas para salvarnos, pero es verdad que ahora tenemos un calendario complicado. Pienso que sacando los partidos de casa evitaremos cualquier disgusto".