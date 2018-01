Respeto, pero no miedo

"Es un partido difícil y complicado, ante una grandísima entidad y un grandísimo rival que está en dinámica positiva, con jugadores determinantes a nivel ofensivo y defensivo, en un buen escenario, ante un gran entrenador.... El Real Murcia también es un rival que se encuentra en Segunda B por circunstancias", con esta carta de presentación sobre su rival de esta jornada arrancó Ángel López su comparecencia ante los medios tras el entrenamiento de ayer.

El míster del Decano no entiende que la mala racha que atraviesa el equipo, con tres derrotas consecutivas, vaya a mermar las opciones de victoria del Recre en la Nueva Condomina: "Estamos concentrados en hacer las cosas bien, cualquier duda se puede despejar con la primera parte del otro día, que se ha sido la mejor primera parte de toda la temporada. La segunda parte también estuvimos bien, aun con dos menos". Continuó el madrileño analizando los números del Recre en las ocho jornadas que lleva al frente del Decano: "En estos partidos el equipo siempre ha sido superior al rival en cantidad de llegadas al área contraria. Al final de lo que se trata es de tener una mayor cantidad de llegadas, a partir de ahí está el acierto, que se entrena a diario también. Si vemos los datos llegamos más de lo que nos llegan, vivimos más en campo contrario...".

"No podemos retener a nadie que no crea que estar en el Recre es lo máximo", dice López

La pérdida de la solidez defensiva ha sido determinante para que el Recre haya vivido un nuevo cambio de dinámica: "Hemos corrido riesgos. Hemos sido valientes y atrevidos y la consecuencia ha sido encajar goles, pero no nos arrepentimos. La gente se siente identificada con el modelo de juego y el estilo, se les ve en la cara. Eso al aficionado le llega y dentro del dolor de una derrota inmerecida se fueron contentos de ver al jugador del Recre esforzarse hasta el final. Tenemos el camino marcado y nadie se ha salido y tenemos un gran convencimiento en lo que estamos haciendo".

López cuenta para esta jornada con las ausencias de Núñez y Santi Luque por sanción, a lo que hay que unir la salida de Antonio Domínguez, por lo que tendrá que buscar un extremo para completar su once, aunque no quiso dar ninguna pista: "No vamos a desvelar nada para que Salmerón le tenga que dar alguna vuelta. El equipo es versátil y lo ha demostrado. Tenemos bajas, pero yo estoy centrado en lo que tenemos, tenemos jugadores y plantilla para responder". Una de las opciones es la de alinear al canterano Víctor Barroso, de quien dijo que "está preparado para salir de inicio, otra cosa es que lo haga. El que ha puesto a Víctor he sido yo y he sido valiente, he visto mucho talento, mucho descaro... Estoy encantado de que un canterano llame y tire la puerta del primer equipo. Tiene ganas de escuchar y mejorar constantemente y es de los jugadores más humildes que me he encontrado. Se merece todo lo bueno que le pase dentro y fuera del campo".

Del mercado de invierno también opino el técnico recreativista, que se refirió a la salida de Domínguez: "Esperamos que pueda venir otro jugador, yo he dicho por activa y por pasiva la confianza que tenía en estos 22 jugadores, pero no queremos a nadie que no quiera estar o para el que estar en el Recreativo no sea lo máximo. Esperemos reforzarnos en la parcela ofensiva porque defensivamente estamos entre los mejores".

Por último, López fue cuestionado por la alineación de Jonathan Vila y la suplencia de Traoré: "Los dos jugadores han dado un nivel muy alto. Jugar con dos puntas nos hipoteca a jugar con uno de los dos. Vila ha ganado en estabilidad, ha mejorado y ha ido a más desde el comienzo de la Liga. Los dos han sido partícipes y han sido titulares conmigo. Hemos visto el trabajo en Navidad, Djak ha tenido un viaje largo, se incorporó algo más tarde a los entrenamientos, le ha costado un poco más... Es de otra cultura, otro entorno... Yo lo entiendo y sé cómo puedo sacarle rendimiento. Lo veo cada vez mejor y volverá a estar entre los once titulares porque no se me olvida su rendimiento".