"Al Recre no lo dudas esté en la categoría que esté"

El Decano completa su plantilla con Natalio, delantero con una amplia trayectoria deportiva detrás que llega hasta final de temporada con opción a dos años más. El nuevo atacante albiazul presenció el partido contra el Lorca en la grada y ayer ya fue presentado. Si Ángel López lo ve oportuno podría jugar ya el domingo contra la Balona.

El futbolista cuya última experiencia fue en China llega a Huelva con las ideas muy claras. Cuando recibió la llamada "de un buen amigo que está muy involucrado en este proyecto". Tras el primer contacto "no lo dudé ni un minuto porque jugar en un equipo histórico como el Recreativo de Huelva es para no dudarlo esté en la categoría en la que esté". Llega "con mucha ilusión y estoy deseando vestir esa camiseta". A Natalio le seduce formar parte de "un proyecto de futuro para intentar estar pronto en Segunda División", por lo que "si todo va bien, estaremos aquí mucho tiempo".

"Me encuentro bien, aunque me falta ritmo y no sé si estaré ya para el domingo"

Tras acabar en China en noviembre estuvo entrenando con un preparador personal. Reconoce estar bien físicamente aunque falto de ritmo. Aboga por "ir despacito, pero deprisa para estar lo antes posible jugando". No quiere forzar para "no caer lesionado, pero quiero estar cuanto antes en el once así que los plazos van a ser cortos". No descarta jugar en La Línea porque "me encuentro bastante bien y no sé si estaré ya para el domingo". Aportará al Decano "experiencia, gol y desmarques de ruptura al espacio".

El domingo presenció en directo el encuentro del Recre con el Lorca Deportiva. Le gustaron las sensaciones "en los primeros minutos" ya que "el equipo quiso ir a por la victoria y se adelantó en el marcador". Lamentó la derrota porque "me comentaron que realmente el equipo no es así, aunque que por circunstancias este partido se dio así". Echó en falta "matar el partido y aprovechar las ocasiones que creas porque ellos esperaron y nos hicieron peligro con las contras que tuvieron".

Con la posibilidad de renovar dos campañas más al finalizar esta su objetivo a largo plazo como albiazul está claro. Sin embargo, a corto plazo "tiene el partido del domingo". Ya está informado de lo que le espera en La Línea.

Donde estará la clave será en el Nuevo Colombino. Natalio quiere que el estadio imponga a los rivales. "Estamos lejos en la clasificación" si bien "con más de 10.000 recreativistas en las gradas hay que hacer un fortín de nuestro campo para que los rivales piensen que donde se han metido".