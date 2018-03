"El Recre está diseñado para estar arriba"

El técnico del Villanovense, el exjugador del Rayo Vallecano y Oviedo, Iván Ania; también atendió a los medios en las horas previas al choque del domingo en Huelva. El preparador del cuadro extremeño señaló que "sabemos que vamos a uno de los campos más complicados de la categoría". Así, que espera un encuentro "muy difícil por el rival, por el estadio y por la situación del Recreativo", al que analizó para aseverar que es "un equipo diseñado para estar arriba". También quiso destacar el preparador del cuadro serón que el Recre estará debilitado por las "bajas importantes de Diego Jiménez y Gorka Santamaría".

A pesar de que el Villanovense ocupa la zona alta de la clasificación, Ania no confunde que el objetivo primero de su equipo es la permanencia: "Todos estamos ilusionados por cómo están yendo las cosas. Tenemos el primer objetivo muy cerca". Del mismo modo, confesó que, aunque existen diferencias clasificatorias importantes entre el Decano y su equipo, "la victoria no lo va a dar la buena dinámica si no el trabajo y la humildad". Por último, desveló que el onubense Álvaro González está "preparado para jugar el domingo" tras superar su lesión.