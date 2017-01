El Recre cumple y le toca a Ceballos

Está todo, o casi todo. Sólo falta un gesto de Ceballos que acelere el desbloqueo para que Pavón se siente en el banquillo contra el Sanluqueño. El Decano cumplió su parte y le toca al preparador corresponder. El Recreativo logró ayer resolver todos los escollos burocráticos y económicos que le quedaban para la inscripción de Juan Manuel Pavón, según fuentes consultadas por Huelva Información. La documentación del técnico onubense se encuentra desde ayer en manos de la Federación que dio su OK al Decano, aunque no puede tramitar la inscripción del entrenador hasta que el Colegio de Entrenadores confirme que no existe reclamación alguna que lo bloquee.

Durante la jornada logró el Recre reunir el dinero necesario para afrontar el pago del primer año de contrato de Alejandro Ceballos, condición indispensable para que el de Gines retire su denuncia y permita la inscripción de Pavón. A última hora de la noche se hizo la transferencia, según fuentes consultadas por Huelva Información. La entidad espera por lo tanto que Alejandro Ceballos acepte durante la mañana de hoy retirar su denuncia en base a las garantías presentadas por la entidad al pago y muestre mayor flexibilidad, aunque el dinero tarde todavía unas horas en estar disponible en su cuenta corriente. Pavón dirigirá hoy el entrenamiento con normalidad y se espera que incluso pueda dar su primera rueda de prensa del término de la sesión. Ya depende de Ceballos.