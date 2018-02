El Recre pagará 220.000 euros al año en Segunda B

Zambrano: "Es un día muy especial para Huelva"

El presidente de la entidad, Manolo Zambrano, encabezó al consejo al completo. Jesús Pulido, Carlos Hita, Roberto Sánchez, José Antonio García y Jonathan Pérez escoltaron al mandatario en la exposición de un acuerdo histórico. Después de cuatro años de bloqueo financiero la entidad albiazul vuelve a respirar. Zambrano calificó la jornada del lunes como "un día especial para el recreativismo y toda Huelva" ya que "lo que hemos estado buscando estos últimos cuatro o cinco años al fin se ha hecho realidad". El dirigente recreativista quiso compartir la felicidad del momento con todos los actores que "han contribuido a este logro, desde aquella campaña de salvación pasando por empleados, jugadores, cuerpo técnico, empleados, exempleados, consejo de administración e inclusive a los periodistas". Con la firma del convenio "empieza a llegar la estabilidad al club". No obstante, recordó que "queda mucho trabajo por delante. Nos cansamos de oír que queríamos pagarle a Hacienda pero no nos dejaban y ayer estuvimos allí y nos dejaron pagar". La salvación del Recre "es defender la identidad de un pueblo". Zambrano insistió en que "no entendemos Huelva sin el Recreativo ni el Recreativo sin Huelva". A nivel personal "la satisfacción es máxima" porque "soy presidente, he sido jugador, entrenador, también ahora padre de futbolista y hermano de futbolista". No quiso dejar a nadie fuera para recordar que la foto del lunes en Madrid "lo dice todo porque veíamos a tres personas pero se veía a todo el recreativismo, las peñas o el Trust. A toda esa gente que ha estado luchando y empujando del carro con nosotros".