"El Recre es un sueño del que nadie me va a despertar"

Acaba de terminar un 2017 frenético que le ha cambiado la vida. Lo comenzó como segundo de Djukic en Dubái tras un 2016 durísimo a nivel profesional y lo concluye como primer entrenador del Decano. Un sueño cumplido tras años de lucha en el desigual mundo de los banquillos. 2018 arranca cargado de retos para Ángel López.

-¿Le ha dado tiempo a asimilar todo lo que le ha pasado?

En 2016 lloré y sufrí mucho, pensaba que nadie me iba a contratar. Por eso valoro tanto 2017"Este club no tiene techo. Su margen de crecimiento es infinito. Podemos ser todo lo que queramos ser"A Juanma López le he dicho que la primera posición a reforzar es la delantera, donde sólo hay dos jugadores"Si el tiempo pone a cada uno en su sitio, a mí que me ponga en Huelva y en el Recreativo"Los futbolistas deben saber que en Segunda B todo lo que no sea el Recre es jugar en un equipo peor"

-Ha sido un año impresionante que me ha cambiado la vida. Venía de un 2016 en el que no tuve la oportunidad de entrenar. En enero ya firmé en Dubái hasta junio, en julio llego al Recre y en noviembre me convierto en el primer entrenador. Nunca podré olvidar 2017. Puede decir que ha sido mi mejor año, pero lo ha sido gracias a lo mal que lo pasé en 2016. Lloré mucho, sufrí y pensaba que igual tenía que dejar mi vocación y volver a ser profesor de educación física porque no me iba a contratar nadie después de demasiados meses llamando a muchas puertas. Gracias a 2016 puedo valorar 2017 como se merece. Si ahora aprovecho esta oportunidad como lo hago es gracias a esa experiencia acumulada después de tantos años en Primera junto a entrenadores importantes y por todo lo aprendido para comprender lo difícil que es llegar a un banquillo tan importante como el del Recre en Segunda B. Si no te cuesta tanto no lo valoras igual.

-¿El Recre es…?

-El Recre es un sueño del que no quiero despertar. Nadie me va a despertar de este sueño. No hay nadie más feliz que yo en el mundo. Lo he asimilado con naturalidad. Nadie está notando que es mi primera experiencia. Todos ven en mi a un entrenador hecho. Lo digo porque lo siento. El respeto de mis jugadores me lo he ganado no por la autoridad que me da el cargo, sino por mi preparación y conocimientos. Todo eso me llena de energía.

-¿Cuántas veces lo había imaginado?

-Muchísimas. De hecho hay un secreto que nunca había contado. Hace dos temporadas cuando se produjo la destitución de José Dominguez y entró Ceballos hubo una pequeña posibilidad de firmar por el Recre. Lo intenté como primero. Fue en esos 16 meses en los que estuve sin equipo. Incluso estuve en Jumilla viendo al Recre porque si el equipo perdía habría cambio de entrenador y aunque sabía que mis posibilidades eran pequeñas estuve allí. Quería estar preparado. Al final no salió porque se empató y luego hubo todo el lío institucional, aunque el tiempo me lo ha devuelto.

-Queda claro que es el tren de su vida.

-Sin ninguna duda. He entrenado en Primera, en Dubái, en Rumanía o en China y he sido muy feliz, pero una oportunidad como esta no la he tenido nunca. Ya hacía tiempo que sufría como segundo porque el cuerpo me pedía esto y hablo de Javi (Casquero), Cosmin (Contra) o Djukic. ¿Por qué seguía? Porque me acercaba a mi sueño. Era mejor ser segundo que estar parado. Cuando comencé como preparador físico no pensaba como preparador físico, pero me permitía estar en Primera. Como segundo entrenador tenía que ser en Tercera, pues como preparador físico para estar en la élite.

-Esta oportunidad no la puede dejar escapar.

-No lo voy a hacer en todo lo que dependa de mí.

-Usted escribió hace algún tiempo en un artículo que los entrenadores "sin nombre o padrino" se veían obligados a ascender con sus equipos para subir escalones. ¿Lo aplica al Recre?

-Es totalmente aplicable. El ejemplo más grande del fútbol es Carlos Terrazas, que ha entrenado veintitantos años bien en todos sus equipos y nunca llegó a Primera. Su única forma de hacerlo habría sido ascendiendo con el Mirandés. A Bordalás ni ascendiendo con su equipo le dieron un Primera y tuvo que hacerlo dos veces y ahí está demostrando su valía. Y no los conozco a ninguno de los dos. Es una situación muy injusta que hay afrontar y no pararte a llorar o lamentarte que sea un mundo para exjugadores. Nunca he tirado la toalla hasta que me ha llegado en el mejor sitio posible.

-¿Por qué es el mejor sitio?

-En Huelva podemos tener un crecimiento infinito. En otros clubes los techos están claros, pero en el Recre podemos crecer hasta donde queramos. Nuestro techo está donde lo queramos colocar nosotros si hacemos bien las cosas y creo que después de mucho tiempo se han comenzado a hacer bien este año. Hay que tener eso en cuenta también. No podemos venir de muchos años de hacerlo mal y pensar que en cuanto se empieza a trabajar bien todo va a llegar enseguida. Esta misma campaña por ejemplo venimos de menos doce jornadas por el mal comienzo que nos lastran a día de hoy. Si ganas dos de doce luego estás obligado a ganar nueve de doce para recuperar.

-¿Qué necesita para lograr el gran objetivo?

-La estabilidad en el entorno ayudaría mucho, en el entorno social, mediático y del propio club. Si todo eso se da me siento capacitado para lograrlo. Es una buena base para crecer. Estamos en el camino, pero las cosas no son de un día para otro. A todos nos gustaría no ganar cuatro, sino los siete partidos que he dirigido. ¿Hemos hecho todo lo posible? Sí, por lo tanto mi tranquilidad es plena. Sólo siento rabia de la primera parte en Las Palmas porque ese no era mi equipo. Quiero ser entrenador porque los equipos son el fiel reflejo de su entrenador.

-Es el encabezado de su página web.

-Es lo que me llena. Claro que quiero ganar todo y si lo hacemos metiéndola con el culo me voy a ir feliz para casa, pero lo que me da satisfacción plena es ganar con lo que se ha propuesto.

-¿Y este Recre es fiel reflejo de Ángel López?

-Sí, salvo esos 45 minutos de Las Palmas. He sentido mucha emoción en estos partidos en el banquillo. El día de Mérida o Córdoba que fueron los primeros casi se me saltan las lágrimas al ver que lo que has transmitido se plasma. Eso no es yoismo, es ver que lo trabajado se plasma en el campo menos en Las Palmas, donde nos pasaron por encima.

-Ángel López es un acérrimo defensor de la formación que lleva desde 2006 alternando su trabajo en los banquillos con su labor docente a través del Instituto Cervantes, la universidad y numerosos organismos. ¿Debe tener algo de profesor un entrenador?

-Es preferible no tener mucho. No tiene nada que ver cómo le hablo al equipo a como lo hacía por ejemplo en el Instituto Cervantes de Manchester. Hay que saber transmitir de formas diferentes en cada situación. Hay muy buenos profesores que son muy malos entrenadores y muy malos profesores que son muy buenos entrenadores porque la clave está en la forma de transmitir el mensaje. Parte del éxito está ahí. La formación es fundamental. No vale con sacarse un título durante un mes. Soy licenciado en Educación Física y me vale para saber de preparación. Ojalá también lo fuera de Psicología o de Fisioterapia para tener más conocimientos de todo porque el entrenador es que el que manda y lo hago hasta en Rodolfo (Ortiz) que es el médico. Es una barbaridad que demuestra la necesidad de tener una formación para poder tomar decisiones.

-¿Y cómo son sus alumnos en Huelva?

-Muy buenos chicos. Noto el compromiso de todos, hasta de los que no juegan que me dicen "míster, estoy enfadado porque no juego pero que sepas que lo estás haciendo fenomenal". Eso me lo han dicho los que menos minutos tienen. Para lograrlo hay que ser consecuente con el trabajo, no decir nada que no se cumpla luego. Vamos por muy buen camino.

-Con su media de puntos el equipo jugaría la promoción de ascenso, pero el equipo arrastra la rémora de las doce primeras jornadas. ¿Queda margen para recuperar el terreno perdido?

-Lo hay. En la primera vuelta en la jornada doce estábamos en descenso a Tercera. Un mes después estábamos a tres puntos del líder. A todo eso dio tiempo en menos de media vuelta. Imagina todo lo que puede pasar con toda la segunda vuelta por delante. Estamos a tiempo.

-¿Y hay plantilla para lograrlo?

-La hay. Confío mucho en los 22 jugadores que tenemos. Si luego vienen refuerzos pues es algo natural de todos los equipos el querer mejorar. Además, sólo hay un futbolista que ha pedido salir (Antonio Domínguez). Si alguien no quiere estar aquí lo respeto, pero sólo quiero a quienes quieran estar en el Recre, a jugadores que sepan que en Segunda B todo lo que no sea jugar en el Recre es hacerlo en un equipo peor.

-¿Acudirá por lo tanto el Recre al mercado invernal?

-Hay una ficha sub-23 libre y hay un futbolista que ha pedido salir. Lo normal es que se le busque una salida. Lo entiendo porque ha participado poco. He sido injusto con él como con Julio, Casado o Carlos Calvo. Lo que no voy a permitir es que la plantilla se debilite y si se marcha algún jugador hay que cubrir su ficha. He dicho al club que estoy contento con los 22. A partir de ahí, el Recre como cualquier otro club querrá mejorar. Así es el alto rendimiento, antisocial, antieducativo… Es así de duro. No creo que a Iván Aguilar, Rubén Mesa o Ernesto les hiciese gracia en agosto salir del Recre, pero el club entendió que así mejoraba. Si se resuelve todo el tema de las denuncias y surge la posibilidad de mejorar es normal que el club lo intente.

-¿Qué le ha pedido a los Reyes?

-Está tan cerca del partido del Cartagena que no les pido más allá. Tengo un pensamiento cortoplacista.

-¿Y a Juanma López qué le ha pedido?

-Hemos hablado de todo lo que he comentado antes. Le he dicho que la primera posición a reforzar para mí es la delantera. Jugando con dos puntas seis de los siete partidos hubo muchos momentos en los que con 0-0 en el minuto 50 miraba al banquillo y cualquier cambio posible era ir a menos ofensivo. Nos falta otro delantero. Si hay que ocupar la ficha sub-23 o se marcha un jugador lo que quiero es un nueve.

-¿De un perfil diferente a los dos que hay?

-Preferentemente sí, pero si viene otro tanque no hay ningún problema. Lo que quiero es otro nueve para complementar a lo que tenemos siempre que se solucione el tema de las denuncias.

-Un enfermo del fútbol como Ángel López, ¿qué hubiese dado por jugar una temporada en Primera?

-Todo. En Primera o en Segunda B con el Recre. A mis jugadores les digo: "Chavales, os admiro porque nadie se acerca al fútbol para ser entrenador o periodista sino para jugarlo. Nada me hubiese gustado más que ser jugador como vosotros". Cambiaría todo por jugar un solo minuto como futbolista del Recre.

-¿Podrá saldar esa deuda consigo mismo en este banquillo?

-Cuando era jugador veía a mi entrenador y pensaba en cómo podía disfrutar el fútbol sin jugarlo. Luego me descubrí como entrenador. Cuando dirigí mi primer equipo de juveniles ya me dije que eso era lo que más gustaba del mundo. Me va a compensar ser entrenador del Recreativo.

-La Agencia Efe le incluyó hace unos meses en una serie de reportajes sobre nómadas del deporte repartidos por el mundo. ¿Terminará en Huelva su etapa nómada?

-Si el tiempo pone a cada uno en su sitio, a mí que me ponga en Huelva y en el Recre. He viajado por todo el mundo, he tenido la experiencia de conocer culturas como la china, rumana, árabe o anglosajona, pero en ningún sitio he sido más feliz que en Huelva. En China o en Dubái gané más dinero, pero aquí me dan algo especial. He ascendido con el Getafe B a Segunda B, he estado en temporadas históricas con el Getafe en Primera, Guangzhou, Petrolul Ploiesti o en Dubái… Pues nada de eso me llena más que jugar un partido en el Nuevo Colombino porque aquí soy el primero.

-¿Y qué tiene Huelva para engancharle de esa manera?

-Lo tiene todo y al Recre. Ser el entrenador del decano del fútbol español es algo que se dice con facilidad, pero que implica una responsabilidad enorme. En el Recre siento plenitud, me siento entrenador profesional por encima de la categoría en la que está el club. Eso me lo hace sentir el equipo, el Colombino, los medios, porque se viven sensaciones que ni en Segunda. Por eso cuando hablamos de devolver al club al lugar que merece esta afición te das cuenta del reto que es porque no hablamos ni siquiera de Segunda, porque el recreativismo demuestra que es de Primera. Está a años luz del resto. Ahora tenemos la satisfacción de saber que el Recre está vivo y estando vivo antes o después volverá a su sitio. Ojalá sea conmigo.