"Queremos devolverle a Huelva todo el cariño que nos ha dado"

Núñez y De Vicente han decidido extrapolar su sintonía dentro del campo a fuera del mismo, así de ambos nació la idea de conformar la Asociación de Futbolistas Solidarios, una sociedad sin ánimo de lucro a la que también se han unido Jesús Vázquez y Juan Antonio Zamora. El proyecto arrancó el 2 de octubre, pero afirman que "nos faltaban muchos papeles y nos hemos pasado dos meses arreglando documentos". Durante ese tiempo además de "haber aprendido mucho" han decidido que el primero de sus proyectos sea el I Torneo de Golf Jugadores del Decano, un evento que tendrá lugar el 30 de diciembre en el Club de Golf La Monacilla.

"Nos gustaría jugar, pero tenemos que entrenar y no vamos a poder", afirman los jugadores del Decano, que añadieron que "el cupo máximo de participantes será de 100". El 75% del dinero recaudado irá destinado a la compra de juguetes que se entregarán en la planta de pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez dentro de la campaña de Navidad que organiza el Recre todos los inviernos, igualmente "si se puede también se ayudará a alguna escuela de fútbol". "Nuestra idea es no limitarnos a eventos deportivos, pero como es lo que mejor conocemos hemos comenzado por ahí", indican. De hecho, tras el torneo del día 30 también habrá una actuación flamenca por parte de Samuel Castela.

A pesar de que la organización del torneo está muy avanzada, aún están buscando patrocinadores: "La respuesta más habitual es que les apetece colaborar, pero que económicamente ya tienen cerrados sus presupuestos o que no pueden colaborar". "Hemos registrado la asociación a nivel nacional, pero nace para devolverle a Huelva todo el cariño que nos ha dado. Más adelante realizaremos eventos en otros lugares, pero de momento nos centramos en Huelva", afirman.

Por último, Núñez dejó claro que "el cariño que me han dado en Huelva no me lo han dado en ningún sitio. Disfruto en cada partido, sean 15 minutos o 90. Cuando eres joven te estás jugando tu futuro, pero ahora lo que haces es disfrutar mucho. El haber vivido todo lo que hemos vivido aquí me ha servido para involucrarme mucho más en el club". Terminó comentando que "me haría ilusión ser rey mago, pero no sé si el míster me dejaría porque hay partido el día 7".