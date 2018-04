"Quedan cinco finales, no hay nada hecho todavía"

Mucho más relajado. El triunfo ante el Córdoba B permitió respirar a César Negredo. El técnico albiazul finalizó con alegría "una semana complicada por las bajas, pero lo dije en Mérida: íbamos a competir los que mejor estuviésemos". No tuvo dudas en asegurar que "hemos sido mejores durante los 90 minutos". No quiso atribuirse méritos, sino que que "hay que agradecer a los chicos el esfuerzo así como la gente que ha venido porque el ambiente ha sido fundamental. Hemos vivido uno de esos partidos como tantos que hemos sufrido nosotros con un resultado a favor y un final plácidamente".

Reconoció que el choque tuvo un momento de inflexión clave con el primer tanto. El Córdoba B se hizo con el control al primer cuarto de hora, por lo que "hubo un momento en el que la gente comenzó a pensar que no estábamos bien. Ese primer gol nos dio la vida y el segundo tan rápido nos les dio tiempo a reaccionar". En ese momento "tuvimos la efectividad que nos faltó otros días. Somos justos vencedores". Tras los goles, "les dejamos hacer para apretarles en la salida".

La victoria puede marcar el futuro inmediato del equipo puesto que "es una jornada más con un partido importante porque ganamos nosotros y no lo hace mucha gente. No hay nada hecho todavía. Nos quedan otras cinco finales. Ya hay que pensar en el Marbella para no echar tantas cuentas sólo con los de casa".

De inicio apostó por un hombre como Misffut en el centro del campo. Lo hizo porque "confío en él". Destacó que el canterano "lleva todo el año entrenando con nosotros". Se trata de "un jugador que conocemos, maduro y con muchos partidos en Tercera. Con la tarjeta pensaba que podría tener algún problema por lo que al descanso lo tranquilizamos un poco". Se decantó por el canterano porque "quiero ser coherente. No iba a cambiar tres posiciones para poner a alguien fuera de su posición. Subimos a un chico del filial que está acostumbrado a jugar ahí, que es su sitio".

Bromeó con el 1-0 tras el saque de un córner. El Recre no había marcado de estrategia en toda la Liga. No se desanimó con ello, sino que "sabíamos que había que seguir trabajando y creyendo. Hay que tener efectividad que hoy tuvimos. Hay contar como estrategia ese gol de córner".

El Recre se impuso a un Córdoba B en alza que llegó a Huelva "en una buena dinámica, pero jugamos muy ordenados y la gente de atrás está en una buena línea porque en todos los partidos tenemos oportunidades que hoy supimos aprovechar".

De cara al futuro inmediato del equipo recordó que "cada semana buscamos los más adecuados para contrarrestar al rival. A día de hoy no hay nadie fuera del grupo. El que me dé el máximo tendrá sus opciones de jugar. De aquí al final vamos a necesitar a todos los jugadores".

No eludió hablar de Lazo y su actuación individual. Destacó que "está a un nivel físico impresionante y si tiene físico para correr hacia arriba debe hacerlo atrás", en clara referencia a su implicació defensiva. En cuanto a Núñez asumió que "hay que regular la gasolina". La victoria no garantiza la permanencia, si bien "es importante sumar contra los que están metidos con nosotros. No echo cuentas, sólo en ganar en Marbella y no miro más allá".