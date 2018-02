Punto de partida para la reconstrucción albiazul

Una semana para cambiar la historia del Recreativo. El horizonte albiazul se despeja. Apenas 24 horas después del pago por parte del Ayuntamiento de Huelva de los 7,55 millones, el consejero recreativista Carlos Hita explicó en La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake los siguientes pasos a dar así como la nueva realidad a la que se va a enfrentar el Decano. Lo hizo acompañado por el vicepresidente de la Federación Española de tenis de mesa, José María Heredia, y la redacción de deportes de este diario.

Hita calificó el miércoles 14 de febrero de 2018 como "una fecha que deberíamos recordar como una refundación porque el pago del Ayuntamiento a Hacienda es vivir para este club". No tiene dudas de que "en caso contrario estábamos abocados a la desaparición de forma inmediata".

José María Heredia, profesional de la Seguridad Social, reconoce que "financieramente estaba estrangulado el Recre y sin ninguna otra salida posible". La firma del convenio singular para el levantamiento del embargo será "la semana que viene". Una vez se realice la rúbrica "todo será mucho más fluido".

Heredia destacó la singularidad del caso recreativista. Como profesional de la Tesorería General de la Seguridad Social reconoció que "todo ha sido muy novedoso en el Recre por la expropiación y la declaración como BIC", lo que "seguro que habrá influido en los plazos".

Con los últimos movimientos municipales y la inminencia del levantamiento del embargo, Carlos Hita destacó que "llevamos unos días de saturación porque hay mucha gente esperando y todo el mundo piensa que ya está todo resuelto". En cambio, "todavía queda un proceso largo por delante en el que hará falta un poco de paciencia para gestionar todo".

La prioridad del consejo una vez se levante el embargo será "ponerse al corriente con la plantilla y los empleados, cumplir los compromisos de pago con los ex trabajadores y con los proveedores para recuperar lo que debe ser la actividad normal de un equipo de fútbol con las limitaciones de un club de Segunda B".

El convenio a firmar la semana que viene contemplará un plazo de pago de 8 años para afrontar 4,5 millones de euros con un porcentaje de amortización adaptado a la categoría en la que milite el Recre. Los dos anuales se harán en septiembre y marzo.

En su nuevo escenario el Recre dispondrá aproximadamente de unos ingresos de "unos 1,7-1,8 millones de euros por temporada". La actual rondará "los 1,6 millones" siempre que el porcentaje de pago de los abonos sea el esperado ya que de ahí dependen casi 950.000 euros. Hita confía en la respuesta de la afición porque "Huelva ha demostrado que nunca falla. En verano con la ilusión y la dinámica positivas se hicieron 10.000 abonados y aunque ahora la dinámica es otra también lo era peor el año pasado y la respuesta fue abrumadora". De hecho, confesó que "el año pasado me conformaba con un 50% del pago y sin embargo Manolo Zambrano me decía que no, que Huelva respondería al Recre". Ahora no tiene "ninguna duda de que Huelva volverá a hacerlo". Heredia compartió su opinión porque "no cabe ninguna duda del recreativismo de la ciudad y la provincia".

Ante la lentitud de los primeros días, Hita se mostró tranquilo porque "notamos que va de menos a más y a medida que se acerque la fecha del 11 de marzo los socios acudirán en mayor número".

Como la actualidad manda, la ausencia de entrenador en el Recre estuvo sobre la mesa. Carlos Hita reconoció que "existe una comisión deportiva que es la encargada y estoy al margen, pero sí tengo claro que a día de hoy el que venga al Recreativo debe tener una dosis de valentía y fe como la que teníamos nosotros cuando llegamos". Además, "la comisión busca un entrenador que pueda sumar a todo eso un bagaje". Ante la duda mostrada por algunos preparadores señaló que "la grandeza del Recreativo compensa cualquier dificultad que pueda haber".