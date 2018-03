Pulido: "El aficionado siempre ha respondido"

Jesús Pulido y Javier Rodríguez Walls fueron los protagonistas de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebró ayer en el restaurante Ciquitrake de la capital onubense. Ambos compartieron mesa y mantel para hablar de los dos deportes onubenses que más aficionados congregan los fines de semana, aunque ahora peleen por objetivos contrapuestos. El Recre va caminando hacia la estabilidad institucional y en lo deportivo espera tener un plácido final de campaña, mientras que el Huelva (CDB Enrique Benítez) está metido de lleno en la lucha por dar el salto de categoría.

La semana se ha vestido de importancia para el Decano a nivel socioeconómico. El club necesitaba el respaldo de sus aficionados en el pago de los abonos y la respuesta de la afición no se ha hecho esperar. Así, Pulido confesó que "ya hay más de 6.000 socios que han pagado su carnet. Pedimos que la gente hiciera transferencia el jueves como muy tarde porque suele tardar un poco y para que llegue para el fin de semana con el fin de evitar grandes colas el domingo, que activaremos los tornos". Las previsiones a principios de semana no eran tan halagüeñas, ya solo 3.500 socios habían satisfecho el pago de sus abonos, algo que el consejero explica comentando que "es normal dadas las circunstancias. Hemos tenido dos partidos fuera, ha habido mal tiempo, cuando se abrió la campaña estábamos en mala racha... Pero siempre hemos confiado porque el aficionado siempre ha respondido. Hay que entender que hay muchos socios que no van a cobrar hasta el día 10", a lo que quiso añadir que "había que poner una fecha porque el club también tiene que ir pagando y tiene que cumplir. La partida más importante de ingresos que tiene el club son los abonos".

Pulido no quiso ahondar en asuntos deportivos, pero sí que explicó que el club está tramitando la licencia de César Negredo como primer técnico: "Primero era una situación eventual, pero César ha puesto tranquilidad en el equipo, el vestuario está cómodo y el cuerpo técnico tiene la confianza del club. Creemos que hay que tener tranquilidad para poder salvarnos pronto. Tenemos que ir partido a partido y no volvernos locos si ganamos o perdemos un partido". "El cuerpo técnico de la casa cuenta con el respaldo del club y la idea es que esta semana ya figure como primer entrenador", señaló.

Las dos victorias logradas en los tres últimos encuentros han dado más tranquilidad porque "sabíamos que la racha era preocupante porque la dinámica era muy negativa y el ambiente se estaba enrareciendo. Los jugadores han dado un paso adelante con un entrenador de la casa y al final los resultados positivos ayudan a que todo se normalice y que las perspectivas sean mejores, aún estando en una situación que no es del todo cómoda".

Finalizó Pulido comentando que "el objetivo prioritario es quedarnos tranquilos. Pueden pasar muchas cosas, pero una victoria el domingo nos ayuda a poner más distancia con el descenso y a estar mucho más tranquilos".