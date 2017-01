Primera final por la vida

Vuelve a rodar el balón en el Nuevo Colombino y como cada vez que lo hace últimamente ya eso en sí mismo supone una noticia. Tras cada parón se abre la incertidumbre. El choque se disputará sí o sí pese a la huelga de trabajadores que se inició el pasado 20 de diciembre y que en algunos momentos generó cierta incertidumbre.

Hace justo una vuelta que el Recre encaró un complejo partido en el Municipal de Marbella. 24 horas antes no tenía entrenador por la negativa de Comas a firmar el contrato de Pavón. Ahora, con medio campeonato disputado la situación vuelve a ser difícil y con los dos técnicos como protagonistas en los papeles cambiados. El onubense no podrá sentarse en el banquillo por décimo encuentro consecutivo mientras que el de Gines espera que el club ejecute el acuerdo para su rescisión que se demora desde hace demasiado.

El recreativismo espera el choque. Sabe que buena parte del futuro de la entidad se jugará sobre el césped en los 19 partidos que quedan. Con la segunda vuelta comienza la contrarreloj por la permanencia, una lucha en la que ya salió victorioso hace un año y en la que vuelve a verse inmerso este Recre. No hay margen. Cada partido es una final ganada o una oportunidad perdida. Los puntos de la primera vuelta no darían para lograrlo.

Pavón cuenta para el choque prácticamente con los mismos efectivos con los que se midió al Cartagena antes de las vacaciones. No podrá contar con Iván Aguilar ni con Luzardo ya que el retraso en el regreso de ambos los deja con menos opciones para la contienda. El primero aquejado de unos problemas físicos que no obstante no despejan la incógnita de su futuro inmediato en la entidad, mientras que el central canario lo hizo por unas cuestiones personales que igualmente tienen su continuidad en el Decano en el aire. En el caso del atacante lo lógico sería pensar en que pudiera tener su sitio en el banquillo como máximo ya que además ni siquiera se ejercitó con normalidad durante la última semana.

El último partido de 2016 abrió un debate inexistente en las semanas anteriores en la portería. El error de Arturo en el gol del Cartagena coloca a Rubén Gálvez de nuevo ante su oportunidad para recuperar la titularidad perdida. La defensa será la habitual con Iván Robles y Javi Cantero en las bandas, mientras que en el centro de la zaga actuarán José Alonso y Bonaque. Por delante de ellos Jesús Vázquez y como compañero Rafa de Vicente. Se abre una duda por el interés de Pavón en recuperar a Fran Machado, llamado a ser el gran fichaje de la segunda vuelta. El técnico le busca sitio para sacarle el máximo rendimiento. Con Miguelito y Núñez como fijos, si entra el granadino lo haría en la banda. Así Núñez iría como delantero para permitir a Dani Molina tener su sitio. Esperan su oportunidad Altamirano y Rubén Mesa.

El Marbella es la antítesis del Decano. Lo que en el Recre centra las preocupaciones en el conjunto de la Costa Sol parece que sobra. De la carestía albiazul a la abundancia malagueña, el equipo entrenado por Nafti se mueve a golpe de talonario. Lo hizo en verano para configurar una plantilla muy cara y vuelve a hacerlo ahora con nuevos refuerzos. Su arranque fue espectacular y tras algunas dudas logró asentarse en la clasificación como segundo por detrás del sólido Cartagena. Su objetivo en esta segunda vuelta es tener una mayor regularidad que le permita disputarle al Efesé la primera plaza del campeonato. Nafti llega a Huelva con todos sus refuerzos invernales, aunque ya anticipó en rueda de prensa que será complicado que alguno de ellos pueda ser de la partida.