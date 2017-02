Primera defensa de la tranquilidad albiazul

Fuera del descenso tres meses después, al Recre le espera en Murcia su primera defensa de la tranquilidad. Tiene doce jornadas por delante en las que garantizar la permanencia en la categoría y sabe que no va a ser fácil. Cada partido hasta mayo va a ser una final por alejar el sufrimiento.

El duelo de hoy (16:30) tiene además un componente esencial. El nivel del rival, un Real Murcia que rompió la banca en el mercado invernal para reforzarse, y el escenario, convierten el choque en un duelo con un atractivo especial. Mientras el conjunto onubense necesita los puntos para respirar y seguir fuera del descenso, los pimentoneros no pueden permitirse un tropiezo, ya que en su carrera por meter la cabeza entre los cuatro primeros el margen de error se reduce sobremanera.

Núñez saldrá de inicio como referencia ofensiva y Waldo lo hará en la banda

La cita estará condicionada por las ausencias. Pavón viaja a Murcia sin su pilar básico en el grupo como es Jesús Vázquez y además sin el referente ofensivo que es Iván Aguilar. El primero ya se perdió el choque de casa con la Balona. Sin embargo en Huelva su ausencia se compensa por el respeto que genera el Colombino sobre rivales y colegiados. Fuera de casa el valor adicional que aporta Jesús Vázquez en el campo es difícilmente asumible por otro jugador. Pierde mucha presencia el Decano.

En ataque la falta de Iván Aguilar será resuelta por la fórmula habitual en estos casos. Viaja Rubén Mesa, quien no goza de la confianza del técnico, por lo que será Núñez el encargado de estar en la punta ofensiva. Con ello habrá una oportunidad para que Waldo comience de inicio. Es una fórmula similar a la que utilizó en los últimos minutos contra la Balona. En defensa la baja de Iván Robles será cubierta por Sedeño. No se esperan más cambios. Ubay viaja sin estar al cien por cien, por lo que salvo necesidad no está previsto que tenga minutos. Javi Cantero, que guardó reposo durante la semana, no tendrá problemas para salir de inicio frente al Real Murcia.

El choque será un examen especial para el centro del campo. Huérfano de liderazgo por la ausencia de Jesús Vázquez, Rafa de Vicente y Pape tendrán que llevar el peso del choque frente a un oponente que va a exigir mucho. Y por delante de ellos la magia de Miguelito, a cuyos chispazos se ampara una vez más el Recreativo para generar peligro en el marco contrario.