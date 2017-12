Preparados para los grandes retos que vienen

Con la llegada del final de la primera vuelta se abre una época de movimientos, rumores, fichajes y salidas. Después de años ausente del mercado invernal por sus problemas institucionales, el Decano afronta este 2018 con la posibilidad de reforzarse. Manolo Zambrano asegura que "todavía no hemos hablado nada del tema y el día que lo hagamos los primeros en saberlo serán los implicados" ya que en caso de fichar el Recre tendrá que dar bajas porque sólo tiene una ficha libre sub-23. Esto no quiere decir que "no tengamos nuestro trabajo hecho porque es nuestra obligación contar con una base de datos amplia de entrenadores y jugadores". Sobre las posibles bajas que pueda dar la entidad defiende que "no se puede afirmar nada porque igual el domingo se nos lesionan dos futbolistas o vienen dos con una oferta para irse. Hasta que no nos sentemos de verdad a ver qué hay que hacer con el entrenador no podemos tomar ninguna decisión". "Pues nosotros sí que buscamos jugadoras, pero que sean baratitas porque nos hacen falta refuerzos", bromea Manuela Romero. La presidenta del Fundación Cajasol lamenta que "tenemos a Patri pendiente de que recojamos su máscara para jugar, a Rutendo con un edema óseo, a Bárbara con el cruzado...".

El nuevo año genera ilusión en el presidente recreativista porque "tengo el convencimiento que llegará la normalización al club y 2018 será el año del inicio de la salvación definitiva después de todo el camino recorrido en este último año". Para ello, "hemos superado la desastrosa herencia recibida que no es ni calificable. Estábamos en la UCI y toca pasar a planta. Hay que tener paciencia, pero estamos saliendo y en 2018 lo vamos a ver".

El Fundación Cajasol y el Recre ya no volverán a coincidir prácticamente en horario esta temporada, por lo que el Decano jugará la mayor parte de sus partidos como local los domingos a las 12:00 salvo contra el Badajoz porque coincide con la festividad de San Sebastián. Además, Romero anunció que "probablemente el partido contra el Barcelona del mes de marzo lo juguemos en el Colombino porque nos lo ha pedido la televisión". Para ello cuenta con "la ayuda inestimable que siempre nos da el Recre".

Zambrano mostró la voluntad albiazul para tender una mano "dentro de nuestras posibilidades", por lo que aprovechó la tertulia para "agradecer la comprensión de padres y técnicos de la cantera por el compromiso al ser consciente de las dificultades que tenemos".