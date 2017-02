Preparado para la trampa

Nadie está libre de caer en una trampa, pero en el caso albiazul cabe al menos la tranquilidad de saber que el Decano está preparado para ella. Sabe de más donde se mete en su visita al Municipal La Hoya. Juan Manuel Pavón lleva toda la semana preparando a sus hombres mental y futbolísticamente para lo que le espera. No les puede sorprender. Y no por ello deja de entrañar muchísimo peligro el encuentro que hoy en Jumilla mide el buen momento recreativista, especialmente lejos del Nuevo Colombino.

Al Recre le espera un rival que hace muchísimo daño en su casa, donde sólo el mejor de los 20 que forman la categoría ha sido capaz de ganar y sacar un punto se ha vuelto una misión harto complicada para cualquiera. También acude el Decano en el mejor momento de la temporada como visitante, ya que acumula cuatro jornadas seguidos fuera de Huelva sumando puntos y en los dos últimos encuentros pudo además marcar pronto. Todo ello cuando el Decano juega por primera vez fuera del descenso desde hace muchas semanas y en una jornada clave por la acumulación de enfrentamientos directos entre todos sus rivales. Es una jornada marcada en rojo en la que puntuar garantiza recortar o distancia a varios oponentes.

El gol es un bien muy valioso en el municipal La Hoya de Jumilla. Dicen los procedentes que quien primero ve puerta tiene un alto porcentaje de posibilidades de llevarse el gato al agua. Pero no vale buscar el tanto de la forma habitual. El escenario condiciona mucho y obliga a cambiar en gran medida la forma de jugar. Exige el campo del Jumilla sacar la versión más práctica de cada uno. En el caso albiazul la baja de Miguelito obliga irremediablemente a atacar de otro modo. Esto fuerza a Pavón a buscar una solución para dos problemas. El preparador lleva toda la semana trabajando sobre dos fórmulas muy definidas. En la primera de ellas mueve lo menos posible y da entrada a Pape o Manu Ramírez por delante de los pivotes y mantiene el resto del dibujo. Así Núñez y Domínguez actúan por las bandas con Iván Aguilar como gran referencia. Fue el plan A hasta bien entrada la semana, pero al cuerpo técnico había algo que no le convencía. Pretender abrir el campo sin espacios para Núñez por la estrechez del terreno de juego era perder un futbolista, que además iba a estar expuesto a trabajo físico muy importante por la intensidad del rival en la recuperación. De ahí que el plan B ganase opciones con el paso de los entrenamientos. En él a Núñez le toca jugar de nuevo por el centro e Iván Aguilar retrasaba ligeramente su posición para actuar de segunda punta. La presión del malagueño y sus recuperaciones permitían en este modelo a Núñez ganar al espacio la espalda de los defensores. Y es que la estrechez del campo no tiene correspondencia con su longitud, por lo que quizá por el centro tendría más posibilidades el siete de explotar su potencia.

Y además de las dimensiones preocupa el entorno del partido. No precisamente por la presión, sino justo por lo contrario. La falta de ambiente, de gradas o la distancia con los pocos aficionados que acuden a Jumilla a ver el partido provoca que a los futbolistas les cueste entrar en los partidos. Es algo que aprovecha bien el equipo local. Un Jumilla que es la otra cara del Recre. Mientras los albiazules representan la historia en tiempos difíciles, el Jumilla es el modelo emergente de equipo en manos extranjeras y montado a base de dinero externo. Una fórmula peligrosa a largo plazo si no da resultados, pero que en la actual campaña mantiene a los murcianos peleando por lograr una de las plazas de ascenso a Segunda División.

Con todas estas circunstancias además el balón parado goza de un valor añadido. Quizá sea el punto débil albiazul y no precisamente por falta de horas de trabajo. Por ello esta semana se redoblaron los esfuerzos en prepararlo. Sobre el papel está listo el Recre. Que el verde dicte sentencia.