El Pleno aprobará el pliego

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprobará hoy el pliego de condiciones para la venta de las acciones del Recreativo de Huelva. La propuesta del equipo de gobierno del PSOE contará con los votos favorables de su propia formación así como del Partido Popular, de Ciudadanos y de Mesa de la Ría. De los 27 ediles que forman la Corporación Municipal, 23 votarán en principio a favor. La posición de los tres representantes de IU es una incógnita y Participa Huelva debatió durante toda la jornada de ayer su posición. Su representante, Jesús Amador, reconoció que probablemente se abstendrá aunque sin garantizarlo al cien por cien.

El portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez, destaca que "por fin sale el pliego que es la culminación de muchos meses de trabajo". Defiende "la labor que se ha hecho desde hace un año cuando afrontamos la expropiación y que en muchos casos ha sido un poco incomprendida". El PSOE recuerda que "para llegar hasta aquí hemos tenido que poner en orden la casa y resolver numerosos problemas como la falta de las cuentas o la apertura de la hoja registral, que no eran temas menores". El pliego es "exigente porque el Recreativo no puede caer en cualquier mano". Sus requisitos "garantizan que quien se haga cargo de un Bien de Interés Cultural y seña de identidad de Huelva como es el Decano, debe demostrar que tiene capacidad para ello". De ahí que "lo mínimo que podemos exigirle a quien venga es que antes de la firma ponga al día tanto a los trabajadores como a los jugadores y que demuestre que puede resolver el problema con Hacienda". Una vez publicado el pliego será el momento para que "todos los que han venido a preguntar y han mostrado su interés lo demuestren realmente porque el Recre es muy atractivo a medio plazo".

El documento cuenta con el respaldo de 23 de los 27 ediles de la Corporación Municipal

El Partido Popular mantendrá la postura planteada en el mes de enero cuando el Pleno aprobó su incorporación directa y como persona jurídica al consejo de administración albiazul. Manuel Remesal asegura que su formación "apuesta por dar certidumbre y seguridad a los interesados en comprar las acciones del Recreativo". El expresidente de Huelva Deporte defiende "una línea de continuidad con la postura que emprendimos en 1999 porque entendemos que el Recreativo trasciende de lo deportivo". Remesal sostiene que el sentido del voto popular responde a "una oposición mayoritaria leal y positiva con la ciudad que no debe poner obstáculos a una cuestión tan importante como es el Recreativo para los onubenses".

Ciudadanos defenderá la misma postura. Su portavoz, Enrique Figueroa, pide "que vengan compradores porque si no de poco sirve el pliego". La formación naranja considera "positivo" el pliego porque "garantiza que quien venga, lo hará con fuerza suficiente". Figueroa plantea la duda de "la presencia con un 8% del Ayuntamiento porque siempre he defendido que si se vende hay que hacerlo al 100%, como defendí hace cinco años". No obstante, "el alcalde nos ha explicado que al ser Bien de Interés Cultural es una forma de hacer de garantes, por lo que lo respetamos". El portavoz de Ciudadanos se muestra cauto ante la llegada de ofertantes porque "hay mucha confianza y las condiciones son duras, aunque nos garantizan que quien quiera pujar por el Recre será solvente y con recursos, porque esos diez millones no están al alcance de cualquiera".

Mesa de la Ría respaldará el pliego. Su portavoz, Rafael Gavilán, defiende que "vamos tarde y ahora nos la jugamos a una sola carta". No obstante, sostiene que "votaremos a favor porque llevamos meses pidiéndolo".

El poco margen temporal provoca que "si queda desierto no tendremos tiempo para abrir un proceso negociado antes del 30 de junio". A Gavilán el pliego le parece "duro y con unas condiciones que garantizan que si viene alguien lo haga con recursos suficientes, porque se le exige a la firma liquidar el 50% de la deuda que tiene el club". En ese caso, "la sociedad sería viable con sus propios recursos". Además, destaca la fórmula de la subasta porque "garantiza imparcialidad, ya que el criterio más objetivo es siempre la puja más alta".

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, prefirió "no hacer valoraciones". Jiménez aseguró que "todavía estamos valorando la documentación y hasta el pleno no vamos a avanzar nada".

Participa Huelva mantuvo durante toda la tarde de ayer una reunión para "analizar toda la documentación". Jesús Amador denuncia que "nos han dado la documentación con apenas 48 horas de margen y requiere de un estudio profundo". Su formación se opone a "la presencia del Ayuntamiento con un 8% porque el acuerdo plenario era vender la totalidad de las acciones". No obstante, "nuestra postura será probablemente la abstención porque no queremos ser un obstáculo para una venta necesaria, porque el Ayuntamiento no puede estar en la gestión de una empresa deportiva, pero tampoco respaldamos que mantenga ese 8% en contra del acuerdo plenario".